7 choses qui nous stressent au travail

Relations interpersonnelles chaotiques, migraine, mauvaise organisation, insomnie, manque de reconnaissance, angoisse... Le stress fait de plus en plus de ravages, et aucun milieu professionnel ne semble épargné ! Voici sept causes de stress contre lesquelles il est important de se protéger.

1. Quand la charge de travail pèse trop lourd

Plusieurs enquêtes menées par Statistique Canada révèlent que la surcharge de travail est la première cause de stress liée à l’emploi. Si vous n’en voyez jamais la fin dans votre vie professionnelle, il faut d’abord vous poser la question à savoir ce qui cloche : est-ce vous qui avez du mal à gérer votre emploi du temps ou est-ce qu’on vous en donne simplement trop à faire ? Il est important de trouver un point d’équilibre entre ce que le patron considère comme important et notre façon de faire.

2. Quand ça bouillonne dans l’équipe

Des comportements d’un gestionnaire tyrannique au risque de conflits entre collègues, vos relations au travail sont susceptibles de miner votre moral. Comment éviter de piquer une crise ? En prenant du recul tout en ne vous laissant pas marcher sur les pieds.

3. Quand l’équilibre travail-famille est ébranlé

Il n’est pas toujours facile de concilier les exigences de la vie professionnelle avec celles de la vie familiale. Mais laisser ces deux sphères déborder l’une sur l’autre, c’est prendre le risque de voir un stress chronique s’installer.

4. Quand le désordre plane

Un espace de travail encombré, une liste de rappels interminable, des courriels

auxquels vous oubliez systématiquement de répondre, des dossiers en retard... Autant d’éléments qui, mis bout à bout, peuvent ajouter leur dose de stress quotidien si on ne sait plus où donner de la tête. Comment y remédier ? Donnez-vous le temps de remettre de l’ordre dans vos affaires et démarrez vos journées en établissant vos priorités.

5. Quand on n’ose pas s’absenter

C’est qu’on fait du présentéisme ! Pas de congés de maladie, pas de remplacement envisageable, trop de travail, pas d’assurance invalidité, peur de perdre son emploi... Quelle qu’en soit la cause, plus d’un tiers des Québécois se rendraient au travail plusieurs fois par année alors qu’ils auraient dû rester à la maison pour des raisons de santé.

6. Quand on abuse de café

Trois tasses, c’est la limite à partir de laquelle des chercheurs ont démontré que la consommation de café pouvait contribuer à accroître votre niveau de stress. À consommer avec modération.

7. Quand on ne fait pas assez de pauses

Discuter, prendre l’air, lire... Il est vital de vous éloigner quelques minutes de votre poste de travail pour vous aérer les idées. Surtout, ne coupez pas sur votre pause repas : prenez le temps de vous déconnecter pour réattaquer de plus belle dans l’après-midi.

Il est aussi conseillé de décrocher à la fin de votre journée de travail. Pour que la transition vers votre vie personnelle se fasse en douceur, l’Association canadienne pour la santé mentale vous invite à partager vos éventuelles frustrations, car « le fait de s’exprimer après une journée stressante peut vous aider à voir les choses sous un autre angle, à relâcher les tensions ».