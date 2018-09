CHARBONNEAU, Roger



À Laval, le 12 septembre 2018 à l'âge de 90 ans, est décédé M. Roger Charbonneau, président fondateur du Centre Rénovation Fabreville et Président fondateur Atelier Métal HER.Époux de feu Mme Jeannine Locas, il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Henri (Diane Forget), feu Louise, Alain, Josée (Luc Bourdin) et Sylvain (Eric Latour), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 15 septembre dès 9h:3495, BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE (LAVAL)(450) 473-5934Les funérailles auront lieu ce même samedi à 11h en l'église St-Ferdinand au 3250, rue Esther, Laval, H7P 4X3.