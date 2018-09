Abanda perd dans la douleur à la Coupe Banque Nationale

À la suite de sa défaite au deuxième tour de la Coupe Banque Nationale jeudi soir, Françoise Abanda a révélé qu’elle souffrait d’une blessure au pied droit et que si elle avait eu le dernier mot, elle n’aurait tout simplement pas sauté sur le terrain du PEPS où sa rivale Sofia Kenin l’a emporté en deux manches de 6-4.

La Montréalaise de 21 ans ne semblait pas dans son assiette en début de rencontre, son service étant brisé trois fois dans un premier set où elle a rapidement accusé un retard de 1-5. Elle s’est battue avec plus de mordant après coup, mais au terme de la rencontre, l’allure de la bataille ne revêtait plus la moindre importance.

Blessée au pied droit mardi à son match de premier tour, Abanda a cru jusqu’à la toute fin qu’il serait plus prudent de déclarer forfait.

«Je pensais ne même pas jouer le match. Mes coachs m’ont conseillée de jouer dans la douleur, mais je n’étais pas en mesure de performer. Je ne pouvais pas me déplacer. Je suis contente pour mon adversaire, mais c’est dommage pour moi. J’ai pensé me retirer plein de fois, mais pour les gens qui viennent voir le tennis, je ne voulais pas gâcher le spectacle. J’ai fait de mon mieux», a-t-elle lancé à la surprise générale, en entrevue d’après match.

Un désaccord

La mine basse, Abanda a usé de son franc-parler habituel pour affirmer qu’elle avait ressenti la pression de disputer le match, pointant directement l’entraîneur responsable du volet féminin à Tennis Canada, Sylvain Bruneau.

«Sylvain Bruneau m’a conseillée de jouer dans la douleur. J’ai joué, mais j’ai pris ça comme un match d’entraînement. Il est venu à 3-0 et je lui ai répété que je voulais arrêter parce que j’étais en douleur et il m’a conseillé de continuer.

«Je pense qu’on devrait écouter les joueuses. À la fin de la journée c’est toi qui est seule sur le terrain, donc si tu n’es pas à l’aise... Moi, je ne voulais pas jouer, mais on me conseillait le contraire alors j’ai décidé de faire le match, qui n’est pas une référence», a déploré la 196e raquette mondiale qui en était à sa septième présence au tournoi de Québec.

À la maison

Abanda n’a pas nié que le fait que le tournoi se déroule en sol québécois a compliqué la décision de se présenter ou non.

«J’étais rendue, j’ai joué au premier tour et je me suis dit que tant qu’à y être, c’était juste un autre match et que ça ne me ferait pas de mal. Il y a des organisateurs et il y a des partisans qui veulent voir du tennis. Tout le monde s’est déplacé donc je me sentais un peu mal d’annuler le match. J’ai essayé de ne pas prendre une décision trop égoïste, mais je n’ai pas été performante», a-t-elle dit.

Dommage pour Abanda, qui n’a pu rééditer sa prestation d’il y a un an, lorsqu’elle avait atteint les quarts de finale. Il s’agissait de son dernier tournoi WTA avant le début de la prochaine saison.

«Oui, elle (Kenin) a bien joué, mais je n’ai pas joué selon mes capacités. Si une adversaire est blessée, pour moi il n’y a pas match. Ça n’a rien donné au final, mais ça m’a fait une bonne pratique», a-t-elle réitéré.