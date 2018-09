Accident entre deux bateaux de plaisance

Un accident nautique a fait plusieurs blessés jeudi soir sur le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis alors que deux embarcations de plaisance sont entrées en collision pour une raison encore inexpliquée.

La collision serait survenue à proximité du Quai Paquet et de la rue Saint-Laurent, à Lévis. Les occupants auraient dérivé près de la marina du secteur avant d'obtenir du secours.

Selon des informations préliminaires, six personnes auraient été blessées mais aucune vie ne serait menacée. L’une des embarcations est une perte totale après avoir sombré. Selon la Garde côtière canadienne, les six personnes ont été secourues et transportées à l’hôpital. Un blessé serait dans un état plus sérieux.

Le sauvetage nautique s’est fait du côté de Lévis. D’autres embarcations ont participé à l’opération.

La police, la garde côtière et les pompiers ont été alertés.