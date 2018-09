Accro aux pilules et à l'alcool, ce gardien de la LNH a pensé plusieurs fois au suicide

Le gardien des Islanders de New York Robin Lehner a révélé être atteint de troubles bipolaires et avoir plusieurs fois pensé au suicide, jeudi.

Dans un article publié sur le site The Athletic, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa et des Sabres de Buffalo affirme avoir éprouvé des problèmes de consommation durant la majeure partie de sa carrière professionnelle et que ses troubles mentaux émanent d’une enfance très difficile.

Après avoir traversé une période pénible psychologiquement au début de l’année, Lehner, 27 ans, a finalement obtenu l’aide du programme offert par la Ligue nationale de hockey (LNH) en matière de lutte à l’abus de drogue et d’alcool au printemps.

«Je buvais énormément, une caisse de bière par jour juste pour calmer les démons dans ma tête. Après, je prenais des pilules afin de dormir, a-t-il écrit. C’était une sorte d’auto-traitement parce que je ne pouvais pas être seul avec moi-même. J’ai pensé à en finir. [...] C’était réel et c’était proche.»

Le tout a culminé lors du match des Sabres du 29 mars dernier contre les Red Wings de Detroit. Ayant amorcé la rencontre, le gardien suédois a dû la quitter après deux périodes en raison d’une crise de panique.

Quelques jours plus tard, il partait pour l’Arizona afin d’aller subir une cure de désintoxication dans une clinique réputée. C’est à cet endroit que les médecins ont diagnostiqué sa bipolarité.

«On m’a dit que ma désintoxication était l’une des pires qu’ils avaient vues», a-t-il précisé.

Une autre chance

Malgré tout le soutien qu’il a obtenu de l’organisation des Sabres, celle-ci a choisi de ne pas conserver ses services pour la saison 2018-2019. Sorti de la clinique en bien meilleur état, Lehner s’est mis à rencontrer d’autres équipes afin d’obtenir une nouvelle chance dans la LNH.

Après plusieurs rencontres parfois difficiles, il a finalement reçu l’appel du directeur général des Islanders, Lou Lamoriello.

«J’ai eu des excellentes rencontres avec lui et, en y repensant, ces deux rencontres font partie des meilleurs moments de ma vie, a-t-il raconté. On a parlé de la vie et de la famille.»

Se disant très bien entouré par sa famille, ses amis et ses conseillers, Lehner reçoit encore souvent des appels du directeur général des Sabres, Jason Botterill. Il affirme être fin prêt pour un nouveau départ, même s’il a toujours peur des effets de sa bipolarité et des jugements que ses révélations pourraient entraîner.

«Maintenant que j’ai commencé ma bataille avec ce qu’il y a derrière moi, il est aussi temps de se battre pour ce qui est devant moi.»