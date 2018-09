Affaire Machine Gun Kelly: «Ferme ta putain de gueule», dit Eminem

Après avoir gardé le silence pendant près de deux semaines, le rappeur Eminem a finalement commenté l'histoire impliquant Machine Gun Kelly.

Dans une entrevue avec le rappeur anglais Sway, Eminem est revenu brièvement sur la querelle qui oppose les deux hommes.

Eminem a refait allusion à MGK sur son album surprise Kamikaze, paru le 31 août dernier. Trois jours plus tard, Machine Gun Kelly répondait avec le «diss track» Rap Devil. Au moment d’écrire ces lignes, le vidéoclip cumule près de 70 millions de visionnements sur YouTube.

MGK a déclaré, entre autres, qu’en raison d’un «tweet» sur la fille d’Eminem en 2012, ce dernier a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Eminem ne semble pas avoir la même version des faits.

«Premièrement, l’affaire du “tweet” à propos de ma fille, je n’étais même pas au courant. Je l’ai su un an et demi plus tard. Ça n’a jamais atteint mon radar. Ensuite, un jour, je regardais les commentaires sur YouTube et, là, je vois: “Machine Gun Kelly parle de la fille d’Eminem”... Quelque chose comme ça. Il a pratiquement fait une tournée des médias à propos de ma fille. Je me suis dit: “Qu’est-ce que c’est, ça, putain?” Ce n’est pas pour ça que je l’ai insulté. La raison pour laquelle je l’ai insulté est beaucoup plus simple que ça. C’est parce qu’il a dit dans une chanson qu’il était le meilleur rappeur en vie depuis que son rappeur préféré l’a banni de Shade 45 [la radio hip-hop d’Eminem]. Comme si j’essayais de mettre fin à sa carrière... Je me fous de ta carrière. Tu sais combien de rappeurs sont meilleurs que toi? Tu ne fais même pas partie de la conversation. [...] Mais quand tu m’insultes sur un album avec Tech N9ne... Que tout le monde vienne me le dire... [...] Je te dirai seulement: “Ferme ta putain de gueule! Ferme ta putain de gueule!”» a déclaré Marshall Mathers.

Une réponse?

Eminem ne sait toujours pas s’il va répondre à MGK.

«Maintenant, je suis dans une zone étrange. J’ai à répondre à ce fils de pute. Et toutes les fois que je vais le faire, ça va rendre cette personne – même si certains disent que je suis impertinent dans le hip-hop – plus populaire. Je veux le détruire, mais je ne veux pas qu’il devienne plus gros. Maintenant, t’es un putain d’ennemi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire», a-t-il expliqué.

«Si je réponds à tous ceux que j’ai insultés sur Kamikaze, j’en ai pour les cinq prochaines années», a-t-il ajouté.

Il admet tout de même que Rap Devil est un bon coup de MGK.

«Ce n’est pas mauvais pour lui. Il y a de bonnes lignes là-dedans.»