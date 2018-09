Andrée Boisclair, la pionnière

En 2008, Andrée Boisclair, fondatrice de l’École oraliste de Québec pour enfants sourds, a été honorée aux côtés des pionnières Marie Guyart et Marie Rollet. Et pour cause, puisque ses travaux innovateurs, en plus d’avoir fait le tour de la planète, changent la vie de nombreux petits.

« Le seul mot qu’elle ne connaît pas, c’est vacances », glisse l’une de ses proches collaboratrices à propos de Mme Boisclair. « Oui, mais mes collègues et toute cette organisation – et j’ai la chance d’avoir une famille extraordinaire –, c’est aussi comme une famille », s’empresse de justifier la principale intéressée.

Travailleuse acharnée et passionnée, Andrée Boisclair est entièrement dévouée à cette volonté de donner les mêmes chances aux enfants sourds.

Il faut dire qu’il y a 30 ans, « quand on disait sourd, on disait analphabète, relate Mme Boisclair. J’étais à l’université, je faisais mes recherches sur les grandes difficultés langagières, et à un moment donné, j’ai réalisé que je terminerais ma carrière et que les choses n’auraient pas beaucoup changé ».

Mêmes chances

À l’époque, les méthodes pédagogiques employées étaient souvent déphasées, mal adaptées. « Je savais qu’on pouvait faire mieux, et différemment. Alors on a commencé par faire des démonstrations, avec des collègues à l’université, avec les élèves les plus en retard et les plus sourds. »

Après avoir passé un an en Suisse pour son postdoctorat, Mme Boisclair a en effet été recrutée comme professeure adjointe au département de psychopédagogie de l’Université Laval, en 1974, dont elle assumera plus tard la direction avant de devenir professeure émérite.

Les travaux qu’elle a alors amorcés avec son équipe ont permis de confirmer qu’il n’y avait aucune raison, pour des enfants qui n’avaient que la surdité comme handicap, de ne pas se scolariser comme n’importe qui.

La Fondation Sourdine, qu’a fondée Mme Boisclair et qu’elle préside aujourd’hui, a vu le jour en 1992. Une décennie plus tard, l’École oraliste – elle insiste pour dire qu’elle l’a fondée avec toute une équipe – a été reconnue par le ministère de l’Éducation. Il s’agit donc de la première école purement oraliste de langue française en Amérique du Nord.

« On sait faire », souligne Mme Boisclair, la voix gonflée de fierté et de détermination.

Injustice

La directrice s’entoure de gens qui ont cette vision où trône l’importance du travail d’équipe et qui s’accompagne de valeurs humanistes. « Car le plus souvent, l’échec scolaire, c’est une injustice », insiste-t-elle.

Il faut dire que, très jeune, Mme Boisclair s’est elle-même heurtée à l’injustice. Son frère aîné, Jean-Claude, souffrait d’une grave déficience intellectuelle. « Il y avait un clash entre lui et nous, il ne pouvait pas apprendre à lire, et la société est assez dure avec ces personnes. C’était encore plus dur dans ce temps-là », se souvient-elle.

Comme elle avait étudié en psychologie, elle s’est beaucoup occupée de ce frère spécial à l’âge adulte, lorsque leurs parents sont devenus âgés. C’est d’ailleurs chez elle qu’il est venu mourir, il y a une dizaine d’années.

Petits miracles

À l’École oraliste, fréquentée par des enfants d’âge préscolaire jusqu’au secondaire, les professeurs détiennent tous des maîtrises. L’enseignement se fait par petits groupes, et des spécialistes apportent une précieuse contribution.

« C’est une école de recherche, et ça veut dire que la difficulté n’est pas dans l’enfant s’il n’a pas de problème neurologique. C’est nous qui devons remettre en question nos méthodes, notre approche. On se demande tout le temps comment faire mieux », explique-t-elle.

Les enfants parviennent même à monter et à présenter des spectacles de théâtre et de musique. Il s’agit d’un fait remarquable pour des enfants aux prises avec des problèmes d’audition. La très grande majorité des anciens élèves parviennent à obtenir un premier diplôme.

Le hasard aura voulu qu’une fille de l’une des petites-nièces de Mme Boisclair soit née avec une surdité congénitale profonde. Aujourd’hui, la jeune femme a complété son cours de design graphique et travaille dans son domaine. « Elle fait sa vie comme n’importe qui », lance avec fierté la chercheuse, pour qui cette possibilité, pour les enfants sourds, représente la plus belle des victoires.

En rafale

Grands sacrifices

Andrée Boisclair se désole de voir le taux de décrochage scolaire au Québec. Elle considère que la plupart des gens ont le potentiel pour réussir, et qu’il n’en tient qu’aux chances qu’on leur donne, au contexte dans lequel ils évoluent. Pour sa part, elle a grandi dans les Bois-Francs, sur une ferme près de Victoriaville, au sein d’une famille de 10 enfants. À la maison, la politique faisait l’objet de discussions, tout comme les critiques à propos de la société. Surtout, ses parents se sont arrangés, en étant très créatifs, pour que leurs enfants puissent aller à l’école. « Ils se sont tellement sacrifiés pour nous autres, dit-elle. Quand on est petit et qu’on se fait dire que ça nous prend la meilleure école, la motivation vient avec ça. C’est un privilège. Chez nous, on n’avait pas d’argent pour s’acheter des choses, mais on avait de l’argent pour que je fasse du violon. »

Femme de principe

Les valeurs humanistes et la sensibilité face à l’injustice habitent Andrée Boisclair dans toutes les sphères de sa vie. Ainsi, il n’est pas question pour elle de se procurer des vêtements dans des magasins où ils sont fabriqués par des enfants. Elle a d’ailleurs refusé d’acheter, pour cette très noble raison, une robe que désirait sa petite-nièce. Pas question non plus de mettre dans le panier d’épicerie, en plein été, des laitues ou autres légumes qui viennent de Californie ou d’Amérique du Sud. Quand on pense à l’impact environnemental qu’implique le transport de toutes ces denrées, alors qu’elles poussent dans les jardins du Québec, elle ne souhaite absolument pas encourager ce cercle vicieux.