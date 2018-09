Assassin's Creed III sera «remasterisé»

Assassin's Creed III sera mis à niveau pour les consoles actuelles et fera partie du laissez-passer saisonnier d'Assassin's Creed Odyssey, en plus d'être disponible individuellement dès mars 2019.

Ubisoft a souligné à Kotaku qu'en plus de l'aspect visuel amélioré, les mécaniques de jeu seront aussi améliorées.

En plus d'«AC3», le laissez-passer comprendra du contenu téléchargeable basé en Atlantide, ainsi qu'un épisode à propos «du premier assassin».

Assassin's Creed III a vu le jour il y a presque six ans.

Odyssey proposera aux clients prêts à débourser deux épisodes massifs supplémentaires, qui comprendront chacun trois parties. Une partie sera lancée chaque six semaines.

Le premier, «Legacy of the First Blade», s'adresse aux maniaques de la série. Ils en apprendront plus sur le «premier assassin» et ses motivations.

Le deuxième, «The Fate of Atlantis», vous amènera dans la fameuse ville sous-marine.

AC: Odyssey sera offert dès le 5 octobre.