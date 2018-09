VALLÉE, Fr. Robert, S.C.



Au Service de Santé des Frères du Sacré-Coeur à Québec, le 3 septembre 2018, est décédé frère Robert Vallée, âgé de 90 ans et un mois dont 70 ans de vie religieuse. Il a passé la plus grande partie de sa vie active à l'Externat Sacré-Coeur de Rosemère.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs René (feu Gisèle Piché), Claire (Gilles Lussier), Maurice (Francine Lussier) et Jeannine, des neveux et nièces, cousins et cousines. Robert était aussi le frère de feu Jean-Paul (feu Yvette Forgues), de feu Marcel et de feu Pierrette.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances au salon duGIRARDOT & MÉNARD470, DUFFERINGRANBY, QC J2G 9G2Tél.: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738Courriel: complexe@girardot-menard.comle vendredi 14 septembre de 19h à 21h et le samedi 15 septembre à compter de 9h30 jusqu'à 10h30, moment du départ pour l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée à 11h en l'église Très-Sainte-Trinité, 200 boul. Robert, Granby, Qc, J2H 0R2, Tél.: 450-372-5125, Téléc.: 450-372-0672.