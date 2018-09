Bienvenue à la fête autochtone Kwei Kwei

À sa deuxième édition, Kwei Kwei, signifiant Bonjour et bienvenue, se distingue clairement des autres fêtes autochtones. Il faut savoir qu’elle est organisée en collaboration avec la Communauté autochtone de Montréal, laquelle regroupe Amérindiens, Inuits et Métis hors réserve au Québec.

Certains sont conseiller financier ou avocat, d’autres ont un métier ou pas. Mais ils ont tous un point en commun : la fierté des traditions et le désir de nous les faire connaître.

Attraits

À la suite du succès de la première édition, en septembre 2017, le parc régional à Saint-Jérôme prévoit nous accueillir avec sensiblement les mêmes rituels ayant déjà captivé les visiteurs. L’événement qui aura lieu le 29 septembre commencera par une prière d’ouverture.

Ceux qui le désirent pourront se recueillir devant un feu pour faire un vœu selon un rituel autochtone, puis recevoir un acte de purification avec de la fumée de sauge. Chants et tambours nous mettront dans l’ambiance.

Photo Mario Bisson

Des ateliers permettront aux enfants de se familiariser avec la culture des Premières Nations en fabriquant leur capteur de rêve ou un autre objet en guise de souvenir. Au kiosque de maquillage, même les parents étaient intéressés l’an dernier. Les signes tracés sur les visages sont choisis selon leur signification.

Une démonstration de sculpture de billots est également prévue.

Découvertes

Vêtus de leur régalia, une tenue vestimentaire traditionnelle, les danseurs suscitent curiosité et admiration des visiteurs, lesquels forment un grand cercle autour d’eux. Les fameux Buffalo Hat Singers donneront le rythme avec leurs tambours.

Photo Robert Lapointe

Ce sont les danseurs eux-mêmes qui fabriquent leurs vêtements, m’a-t-on dit, et ce, selon leur identité individuelle ou collective. Celles et ceux qui sont traditionnels représentent la culture ancestrale. Les danseuses à clochettes, quant à elles, dansent pour la guérison des gens, de la terre et des éléments.

L’événement donnera l’occasion de goûter à de la cuisine autochtone. Issue d’une nation de Colombie-Britannique, la chef Maluh, installée à Montréal en 2012, sera de la fête. En plus du pain banique, une soupe de riz sauvage avec légumes sera servie.

Plein de petites découvertes figurent au menu de la journée.

Parc régional de la Rivière-du-Nord

La fête autochtone Kwei Kwei : le samedi 29 septembre (remis au lendemain en cas de pluie)

Accès en auto : autoroute 15 Nord, sortie 45

Entrée au parc : 10 $ par adulte, 5 $ par enfant de 6 à 17 ans

