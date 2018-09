Comment négocier un meilleur salaire en début de carrière ?

Anne-Claire Dalmont - 37e AVENUE

Pour François Matte, expert en recrutement et directeur général du Groupe Perspective, lorsqu’il s’agit d’un premier emploi, même si le Québec est actuellement en pénurie de main-d’œuvre et que les employeurs sont, par conséquent, plus flexibles, « le pouvoir de négociation n’est pas très grand pour tous les nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail ».

Faut-il miser sur ses autres compétences et expériences pour compenser le manque d’expérience ? « Pour les métiers techniques, ce n’est pas facile, avertit l’expert. Pour les sciences sociales, les nouveaux diplômés peuvent mettre en avant des expériences de bénévolat, des participations à des conseils d’administration, etc.. Mais, pour le reste, tout cela servira plus à se démarquer en amont qu’à négocier un salaire. »

M. Matte se veut cependant rassurant : « Il y a rarement d’injustices sur les salaires dans les grandes entreprises. Elles offrent généralement des salaires compétitifs, car elles sont soumises à la concurrence et au principe d’équité interne. »

Il tient également à rappeler qu’il faut être conscient que, dans plusieurs professions comme celle d’ingénieur, de comptable ou encore d’avocat, « il y a des étapes de développement professionnel à respecter et il ne faut donc pas, au départ, tout miser sur le salaire ».

Son principal conseil ? Négocier en périphérie. « Le salaire est une chose, mais il y a aussi tout le reste : il faut tenir compte des avantages sociaux, des vacances, du régime de pension, des assurances collectives, etc. En fin de compte, c’est en périphérie que la négociation se passe, explique l’expert. Pour la nouvelle génération, la conciliation travail-famille peut être tout aussi importante, de même que les programmes de développement des compétences. Or, ces choses-là sont souvent sous-estimées... »

Les avantages à négocier seront cependant plus nombreux dans les grandes compagnies que dans les petites structures. « Dans ce cas, la négociation se fera plus sur le salaire en tant que tel », précise François Matte. Attention toutefois : l’expert conseille de ne pas être trop gourmand. « Dans une petite compagnie, si vous arrachez un salaire trop élevé à un employeur, attendez-vous à ce que les exigences et les livrables soient eux aussi plus élevés. »

Quelle que soit la taille de l’entreprise visée, il est important de bien se renseigner sur sa valeur sur le marché pour ne pas se surestimer, ou au contraire se sous-estimer. « Il faut mener son enquête, utiliser ses contacts et ses réseaux pour faire son étude et connaître le marché, explique le recruteur. De nombreux sites Internet permettent aussi de connaître les salaires moyens selon les domaines et les postes. »

En ce qui concerne la négociation, François Matte recommande de ne pas aborder le sujet en premier, l’idéal étant pour lui de « laisser l’employeur dégainer ».

« Il ne faut pas en parler trop vite, conclut-il. Ça envoie un mauvais message. Oui, les employeurs veulent que les gens se sentent bien traités, mais ils veulent avant tout des gens engagés dans leur travail et pour leur compagnie... »