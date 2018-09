Controverse sur Kanata: La chanteuse Elisapie espère plus de respect envers les Autochtones

Questionnée au sujet du spectacle Kanata, lors d’une entrevue portant sur son nouvel album, The Ballad of the Runaway Girl, la chanteuse originaire du Nunavik a rappelé que les autochtones, comme les Québécois francophones, ont une culture à protéger.

«Que penserait-on si on faisait une histoire sur le Québec au Canada et que ce n’était que des anglophones qui jouaient les Québécois ? demande-t-elle. [...] Souvent, les Québécois oublient. Ils veulent tellement être reconnus comme un peuple qui a souffert des colons d’Angleterre avec la guerre. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a un peuple qui était ici avant et qu’on a arraché des gens de leurs familles. [...] On n’a pas besoin de ce spectacle-là pour ressentir qu’on est encore colonisés. »