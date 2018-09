Énergie: la Russie et les États-Unis affichent leur volonté de coopérer

Le ministre russe de l’Énergie Alexandre Novak et son homologue américain Rick Perry ont affiché jeudi leur volonté de coopérer davantage pour assurer la sécurité énergétique mondiale, lors d’une rencontre à Moscou.

«Les relations russo-américaines ne sont pas au beau fixe, mais nos pays sont les principales puissances énergétiques garantissant la sécurité du monde, et nous pourrons seulement par des efforts communs répondre à la demande énergétique croissante dans le monde», a déclaré M. Novak, cité par les agences russes.

«Il est très important pour le monde qu’en tant que grandes puissances, nous travaillions ensemble», a renchéri le secrétaire américain à l’Énergie, à l’occasion d’une rare visite d’un ministre américain à Moscou.

Rick Perry a néanmoins appelé la Russie «à avoir une position responsable, à être un fournisseur d’énergie responsable et à ne pas laisser les ressources énergétiques influencer la politique».

«Je suis content que nous ayons une vision similaire du fait que l’énergie ne doit pas être un instrument de pression, et que le consommateur doit avoir le droit de choisir sa source d’approvisionnement», a rétorqué M. Novak.

Les deux hommes semblaient faire référence au différend qui oppose les deux pays au sujet du projet de gazoduc North Stream 2, fustigé à plusieurs reprises par le président américain Donald Trump.

Ce gazoduc, que le groupe gazier russe Gazprom espère mettre en service d’ici fin 2019, doit doubler les capacités de livraison entre la Russie et l’Allemagne via la mer Baltique, donc en évitant un acheminement via l’Ukraine.

«Nous sommes contre North Stream 2», a affirmé Rick Perry. «Mais je suis sûr que nous trouverons un terrain d’entente pour rendre le monde meilleur».

Rick Perry a également déclaré que les États-Unis voudraient coopérer avec la Russie dans le domaine de l’énergie nucléaire, afin de s’assurer de son emploi à des fins «pacifiques».

«Une de nos priorités est de restaurer le groupe de travail sur l’énergie de la commission bilatérale russo-américaine», a affirmé Alexandre Novak, affirmant que les bases «ont été jetées par nos présidents».

«Un dialogue ouvert contribuera à sortir nos relations d’une impasse artificielle», a ajouté le ministre russe, qui avait déjà rencontré Rick Perry en juin à Washington. Alexandre Novak a par ailleurs invité son homologue à un forum énergétique qui se tiendra à Moscou début octobre.