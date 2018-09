Éric Caire nie avoir appelé le maire Loranger en marge d’une commission parlementaire

Éric Caire s’est dit disposé à remettre ses registres d’appels téléphoniques à la commissaire à l’éthique et à la déontologie. Contredisant les «allégations» du libéral François Blais, le député caquiste jure qu’il n’était pas au téléphone avec le maire Loranger le 1er mai 2017.

M. Blais a demandé à la commissaire d’enquêter au sujet de faits qui se seraient déroulés le 1er mai 2017, en marge d’une commission parlementaire où il était question du prolongement de l’autoroute 40, un projet qui touche L’Ancienne-Lorette.

D’après le ministre Blais, Éric Caire a quitté la salle durant les débats pour «parler à quelqu’un vraisemblablement en lien avec ce dossier. Au moment des événements, mon équipe et moi avions la forte impression qu’il parlait au maire de la Ville de L’Ancienne-Lorette ou à un membre de son cabinet», a écrit François Blais dans sa lettre à la commissaire. Le libéral soutient que cette situation «soulève de nombreuses questions», surtout depuis qu’on a appris que le maire Loranger avait prêté 55 000 $ au député et à son ancienne conjointe.

Appelé à dire s’il était au téléphone avec M. Loranger dans l'après-midi du 1er mai 2017, Éric Caire a répondu: «Ben non, ben non, ben non.» Le caquiste a dit «faire totalement confiance à la commissaire à l’éthique» et a offert son entière collaboration.

Plus tôt en matinée, François Blais a dit avoir obtenu «de nouveaux éléments» lui permettant de porter plainte à la commissaire. «Elle a les moyens de savoir [si M. Caire était au téléphone avec M. Loranger cet après-midi-là]», a-t-il ajouté.