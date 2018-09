Erik Karlsson échangé aux Sharks

Les Sénateurs d’Ottawa ont envoyé le défenseur Erik Karlsson aux Sharks de San Jose, mettant fin à plusieurs semaines de spéculations relatives au double récipiendaire du trophée Norris.

La formation de la capitale canadienne a également cédé l’ailier québécois Francis Perron, obtenant en retour Chris Tierney, Dylan DeMelo, Josh Norris, Rudolfs Balcers, ainsi qu’un choix de premier tour en 2019 ou 2020 et une sélection de deuxième ronde en 2019.

Si les Sharks accordent une prolongation de contrat à Karlsson, Ottawa recevra la sélection de deuxième tour de San Jose en 2021, qui pourrait devenir un choix de première ronde avec une présence du club californien en finale de la Coupe Stanley 2019. De plus, si le défenseur se retrouve dans une formation de l'Association de l'Est au cours de la saison, les Sénateurs obtiendront un choix supplémentaire de premier tour des Sharks au plus tard en 2022.

Karlsson, 27 ans, détient un contrat valide encore pour une saison. La valeur moyenne annuelle de celui-ci est de 6,5 millions $. En 2017-2018, il a inscrit neuf buts et 53 mentions d’aide pour 62 points en 71 rencontres, tout en affichant un différentiel de -25.

«Il s'agit du moment propice pour nous de rebâtir notre équipe et façonner notre avenir avec un leadership renouvelé et une équipe plus rapide, plus jeune et plus compétitive sur la patinoire, a expliqué dans un communiqué le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion. Nous allons bâtir une culture axée sur la constance avec laquelle nous pourrons livrer un meilleur rendement à long terme.»

Par ailleurs, l’arrière retrouvera – à moins d’une blessure – ses anciens partisans le 1er décembre lorsque les Sharks visiteront les Sénateurs.

«Erik est un hockeyeur exceptionnel qui a fait la joie de nos partisans au cours des neuf dernières années, a ajouté Dorion. Nous le remercions de son dévouement et nous lui souhaitons tout le succès qu'il mérite.»

Des renforts

Parmi les athlètes obtenus par Ottawa, Tierney a récolté 17 buts buts et 23 aides pour 40 points en 82 joutes lors de la plus récente campagne. Le pivot a ajouté deux aides en 10 affrontements éliminatoires. De son côté, le défenseur DeMelo a réalisé 10 passes décisives en 63 duels pendant la saison, en plus de conserver un différentiel de -1.

Quant à Norris, il est un espoir de 19 ans ayant été choisi au 19e rang de l’encan amateur de 2017. Il a évolué avec l’Université Michigan en 2017-2018, accumulant 23 points en 37 parties. Pour ce qui est de Balcers, il n’a jamais joué dans la Ligue nationale, obtenant 48 points avec le club-école des Requins la saison dernière.

Enfin, Perron est un ancien porte-couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a totalisé 15 points en 44 matchs avec la filiale des Sénateurs au cours de la récente campagne.