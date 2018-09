ESPN met la main sur la revanche Alvarez-Kovalev

LAS VEGAS | Le combat revanche entre le champion WBO des mi-lourds Eleider Alvarez et son aspirant Sergey Kovalev sera diffusé sur les ondes d’ESPN selon ce que Le Journal a appris jeudi.

Le tout sera officialisé vendredi, selon plusieurs sources qui sont près du dossier. Le promoteur Yvon Michel et la promotrice Katy Duva ont eu le mot d’ordre du réseau de télévision américain de ne pas confirmer la nouvelle, mais ils ne l’ont pas infirmée non plus.