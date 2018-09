État des forces : Lewis Hamilton se rapproche du but

Le Grand Prix de Formule 1 d’Italie a encore une fois été la scène d'un mauvais résultat de Sebastian Vettel qui a permis à Lewis Hamilton d’accroître son avance au sommet du classement des pilotes.

Malgré une première ligne accaparée par Ferrari devant ses tifosi, une manœuvre audacieuse de Hamilton aux dépens de Vettel dès le premier tour a été à l’origine d’un accrochage. Visiblement surpris par la tentative de son rival, l’Allemand est parti en tête à queue, ce qui l’a relégué en fond de peloton.

Hamilton compte ainsi 30 points d’avance, lui qui est en quête d’une cinquième couronne, avec sept courses à disputer.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après l’escale de Monza. Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récentes courses sont prises en compte.

1. Lewis Hamilton, Mercedes (1er lors du dernier classement)

Bien qu’il ne bénéficiait pas de la meilleure voiture en Italie, Hamilton a trouvé un moyen de gagner. Passant Sebastian Vettel rapidement, non sans un accrochage qui a relégué l’Allemand loin derrière, il a ensuite été patient derrière Kimi Raikkonen, qu’il a passé en fin de course lorsque les pneus de son rival étaient à l’agonie.

2. Esteban Ocon, Force India (5e)

Le Français semble en mission depuis qu’il est évident qu’il perdra son volant au profit de Lance Stroll. Avec une disqualification à Romain Grosjean, un dépassement aux dépens de Carols Sainz fils lui a permis d’être le «meilleur des autres», en excluant Ferrari, Red Bull et Mercedes.

Les options d’Ocon se raréfient toutefois pour l’année prochaine. Ferrari, McLaren et Toro Rosso ne sont plus des options. Williams pourrait être sa dernière chance.

3. Pierre Gasly, Toro Rosso (6e)

Gasly a perdu deux places lors du premier tour avant qu’un contact avec Fernando Alonso n’endommage son fond plat et ne réduise la performance de sa voiture. Il s’est finalement classé 14e. Ces ennuis n’effacent toutefois pas un prodigieux 10e temps lors qualifications au volant d’une voiture propulsée par un moteur Honda, sur un circuit où la puissance est l’atout principal.

4. Sergio Perez, Force India (2e)

Parti 14e, Perez a dépassé successivement en course Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Sergey Sirotkin et Lance Stroll et profité des ennuis de quelques adversaires pour remonter jusqu’en septième place. Il a vu le drapeau à damiers moins d’une seconde après son talentueux coéquipier.

5. Daniel Ricciardo, Red Bull (3e)

L’Australien connaît une saison pénible marquée par le manque de fiabilité de la voiture et du bloc motopropulseur de Renault. À ses six dernières courses, il n’a vu le fil d’arrivée qu'à deux reprises.

Quittant pour l’écurie Renault l’année prochaine, il a cette fois abandonné en raison d’un problème d’embrayage au 24e tour, lui qui avait déjà essuyé une pénalité avant la course qui lui a fait prendre le départ de la 19e position. Il avait malgré tout remonté jusqu’au neuvième échelon avant de s’arrêter en bordure de piste.

Lorsqu’il a terminé ses courses cette année, il n’a jamais été exclu du top 5.

6. Kimi Raikkonen, Ferrari (ND)

Auteur de sa première position de tête depuis le Grand Prix de Monaco en 2017, le Finlandais a été sans contredit le pilote du jour. Il a résisté longtemps à Hamilton jusque dans les dernières boucles, mais un arrêt précoce réclamé par Ferrari l’a forcé à jongler avec de fortes vibrations en fin d’épreuve en raison de l’usure élevée de ses gommes.

Le Finlandais a malgré tout montré qu’il possédait encore le coup de volant d’un champion du monde et doublant Hamilton avec une manœuvre culottée quelques secondes après que le Britannique l’eut passé après la relance. Ce résultat n'a pas été suffisant pour convaincre Ferrari de le garder. Il retournera avec Sauber, qui lui avait donné sa première chance, l'année prochaine. Il sera remplacé par le Monégasque Charles Leclerc.

7. Sebastian Vettel, Ferrari (ND)

Si l’erreur coûteuse de Vettel en Allemagne a été effacée pour ce palmarès, elle continue de hanter l’Allemand dans sa course au titre, puisqu'il est à 30 points de Hamilton au classement.

Devant les tifosi en Italie, l’Allemand a été dérangé par la stratégie de son équipe en qualifications. S’élançant deuxième, il a percuté Hamilton, qui tentait de le doubler, et perdu le contrôle de son bolide. Reprenant la piste dernier, sa remontée jusqu’en quatrième place lui a permis de limiter les dégâts, mais il a une fois de plus perdu du terrain face à Hamilton.

8. Romain Grosjean, Haas (3e)

Le Français a été brillant en qualifications pour s’élancer sixième sur la grille. Il a été le meilleur des autres en course, concluant l’épreuve sixième. Il a toutefois été disqualifié parce que le fond plat de sa voiture n’avait pas été modifié selon les échéanciers d’une directive technique exigée par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

La décision a été portée en appel, mais pour l’instant, cette brillante course de Grosjean n’a pas d’impact sur les classements de la discipline.

9. Max Verstappen, Red Bull (8e)

Max Verstappen a une fois de plus payé cher son comportement agressif. Roulant en troisième position pour la majeure partie de la course, il a poussé Valtteri Bottas dans l’herbe avec un changement de direction au freinage. Même s’il est resté devant, il a écopé de cinq secondes de pénalité ajoutées à son temps final, ce qui a permis à Bottas et à Vettel de se classer devant.

10. Carlos Sainz fils, Renault (ND)

Septième au départ, Sainz et sa Renault n’ont pas été en mesure de résister aux Force India pendant la course. Il a ainsi terminé à près de 20 secondes de Perez tout en ayant une avance considérable sur Lance Stroll.

Il s’agit d’un deuxième top 10 pour l’Espagnol à ses trois dernières courses. Il lui reste ainsi sept épreuves pour conclure son séjour chez Renault, avant de s’installer dans une McLaren en 2019.

Exclu de justesse

Brendon Hartley, Toro Rosso

Le Néo-Zélandais tente encore de convaincre ses patrons qu’il mérite de disputer une saison de plus dans la filiale Red Bull. Le champion du monde d’endurance a abandonné très rapidement en Italie, étant victime d’un contact avec Marcus Ericsson après quelques mètres parcourus.

Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat et Antonio Giovinazzi sont également considérés pour un volant avec la petite Scuderia, qui perdra également Gasly au profit de Red Bull.