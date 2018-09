Évacuations aux Philippines avant l’arrivée d’un violent typhon

L’archipel est frappé chaque année par une vingtaine de typhons qui font une centaine de morts par an et contribuent à la pauvreté de millions de personnes.

Haiyan, l’un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait frappé les îles du centre des Philippines en novembre 2013, avec des vents dépassant les 315 km/h.

Des vagues géantes, semblables à celles d’un tsunami, avaient tout dévasté sur leur passage. La catastrophe fait plus de 7350 morts ou disparus et privé de logement plus de quatre millions d’habitants.