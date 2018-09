ARCHAMBAULT, Maurice



À Montréal, le 30 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, Maurice Archambault nous a quittés, époux de feu Denyse Monette, père de feu Élaine.Il quitte avec sérénité, ses enfants Julie (Denis) et Martin (Lucie). Sans oublier ses petits-enfants Marie-Philippe (Jean-François), Vincent (Rachel), Nicolas (Audrey-Ann), Virginie (David), Rachel (Caroline) et Laurent (Cassandra), de même que son frère Guy.Sa chaleureuse famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexele dimanche 16 septembre, de 9h à 10h30, suivra une courte célébration liturgique.Un chaleureux merci au personnel de l'hôpital et des soins palliatifs, l'Oasis de Paix de Marie-Clarac.Vous pouvez faire un don à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac.