FCVQ: une ouverture aux accents glamour

Plus occupée que jamais, la place d’Youville, où on pourra voir des classiques du cinéma en plein air, est bel et bien devenue le centre nerveux du FCVQ. « On sent que l’engouement à l’extérieur est fort », affirme M. Gailer.

« J’invite les gens à aller voir d’autres films. La soirée d’ouverture, c’est la pointe de l’iceberg. Depuis deux ou trois ans, on commence à voir la forme que peut prendre le FCVQ. Il a montré tout son potentiel et je pense qu’il peut encore grandir. Québec offre un cadre parfait pour un festival de films. »

« Ce n’est pas un grand rôle de composition. Oui, le personnage est plus jeune, plus cynique, plus adolescent que moi. Mais ce côté “je m’en fous de tout le monde et tout le monde est épais”, on l’a tous ressenti vers 15 ou 16 ans. C’était facile de me replacer dans cet état d’esprit. »