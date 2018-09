Fermeture d’une garderie à Saint-Roch-de-l’Achigan: des dizaines d’enfants à relocaliser

Les parents de dizaines d’enfants de Lanaudière sont aux prises avec un véritable casse-tête alors que l’une des deux garderies de Saint-Roch-de-l’Achigan fermera ses portes au cours des prochaines semaines.

La garderie privée Les trésors d’Isabelle qui accueillait jusqu’à tout récemment 45 enfants, mais qui a une capacité de plus de 70 places, mettra la clé sous la porte en novembre prochain en raison du coût trop élevé de son loyer.

La garderie paye 5400$ par mois à la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan, propriétaire de l’immeuble. L’administration de la garderie et certains parents disent avoir entrepris des démarches auprès du maire qui sont, à l’évidence, restées vaines.

«Comme beaucoup de parents, on s’est plaint au maire. Il nous a répondu que si le Provigo fermait ses portes, que ça ne l’obligeait en rien à acheter le Provigo non plus. C’est ordinaire de comparer nos enfants avec un Provigo qui vend des produits», a raconté Heidi Ducharme, dont l’enfant fréquente Les trésors d’Isabelle.

À la suite de la fermeture de cette garderie, il ne restera qu’un CPE dans la municipalité d’un peu plus de 5000 habitants. Certains parents ont relocalisé leurs enfants à Joliette et même à Terrebonne.