Fizz, un nouveau joueur mobile 100 % numérique

MONTRÉAL – Vidéotron s’apprête à lancer un nouveau fournisseur de téléphonie mobile baptisé Fizz et dont l’expérience sera 100 % numérique.

Aucune date de lancement officiel n’a été communiquée, Fizz fonctionnant en ce moment en mode bêta. Vidéotron a précisé que Fizz sera disponible au grand public «quand il sera prêt».

Vidéotron compte offrir le plein contrôle aux utilisateurs de ce nouveau fournisseur de téléphonie mobile qui prônera l’autonomie. En effet, le service à la clientèle sera offert exclusivement en ligne et permettra aux gens d’arriver avec leur propre appareil (BYOD, pour «bring your own device»).

À la recherche de testeurs

Pour l’heure, le service est disponible en mode bêta et l’équipe de Fizz est à la recherche d’utilisateurs pour le tester. Les gens pourront créer un forfait personnalisé et on leur promet des tarifs «incroyablement avantageux». Les personnes sélectionnées seront contactées par courriel et pourront profiter de tarifs variant entre 1 $ et 8 $ pendant trois mois, selon le site internet de Fizz.

Pour participer, il faut un appareil mobile, une carte de crédit et il faudra transférer son numéro de mobile actuel ou en choisir un nouveau. «On ne vous charge rien pour le faire, mais pour éviter des frais potentiels de votre fournisseur actuel, vérifiez votre contrat pour voir s'il vous reste un solde éventuel à acquitter avant de faire le saut avec nous», précise-t-on aux candidats potentiels.

Fizz fonctionnera par l’entremise du réseau de Vidéotron (filaire et mobile) partout au Québec et dans la région d’Ottawa, et ailleurs grâce à ses partenaires d’itinérance mobile nationaux et internationaux.