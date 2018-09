«Fugueuse» en mode récolte pour les Gémeaux

L'acclamée série de TVA Fugueuse diffusée l'hiver dernier a commencé sa récolte de Gémeaux en gagnant deux prix, jeudi soir, lors de la Soirée des artisans et du documentaire.

La distribution de haut calibre pouvant compter sur le talent des Ludivine Reding, Jean-François Ruel, Claude Legault, Lynda Johnson et Danielle Proulx a été primée, tout comme la qualité du montage en fiction, la récompense étant remise à Matthieu Bouchard.

Forte de 12 nominations pour les Gémeaux 2018 – ex aequo au sommet avec District 31 –, Fugueuse pourrait également gagner plusieurs fois pendant le gala qui aura lieu dimanche. Elle est notamment en lice pour le Prix du public. Il est d'ailleurs encore temps de voter en ligne pour l'émission coup de coeur de l'année (academie.ca/prixgemeaux).

Les succès du Club illico

Deux productions originales du Club illico ont aussi brillé lors de l'événement animé par Dominic Arpin et Chantal Lamarre. La direction photo de François Dutil sur le plateau de la troisième saison de Blue Moon et la réalisation d'Olivier Aghaby pour la série documentaire Pablo Escobar raconté par son fils ont toutes deux été saluées à juste titre.

Du côté des oeuvres documentaires, soulignons les trois récompenses attribuées à l'équipe de la troisième saison de l'émission médicale De garde 24/7 relayée par Télé-Québec.

Pour ce qui est des fictions, la série d'époque Les pays d'en haut est également ressortie du lot grâce à ses décors et à son son. Elle pourrait bonifier ses gains, elle qui compte un total de 10 nominations pour les Gémeaux.

Cinq prix pour le «Bye Bye»

La grande gagnante de la soirée a toutefois été Bye Bye 2017, la revue humoristique de fin d'année proposée par Simon-Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance, dont les têtes d'affiche Marc Labrèche et Anne Dorval – superbement transformés en Donald et Melania Trump – ont beaucoup fait rire et jaser le 31 décembre dernier.

Citée à 11 reprises en combinant la Soirée des artisans et du documentaire au 33e Gala des prix Gémeaux qui sera animé ce dimanche à 20 h par Jean-Philippe Wauthier sur Radio-Canada, l'émission a été primée à cinq occasions, dont trois en raison de l'excellence de son travail de direction artistique.