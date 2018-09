Go l’hydro!

La cuisinière et la cafetière donnent l’heure toute la journée tout comme votre réveil-matin dans la chambre, le téléphone et l’appareil vidéo dans le salon. On croit ces bidules éteints, mais ils ne le sont pas totalement. Ils sucent du jus continuellement et pour rien. Rajoutez, derrière certaines maisons, le filtreur de la piscine qui tourne 24 heures sur 24 et qui pourrait faire le même travail dans la moitié de ce temps.