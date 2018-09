Groupe Nourcy: Deux divisions en faillite et des dettes de plus de 2,3 M$

La division « comptoir et traiteur » du Groupe Nourcy, qui opérait jusqu’au printemps dernier cinq points de vente à Québec et qui est maintenant en faillite, revoit à la hausse ses dettes, lesquelles s’élèvent à plus de 2,3 millions $.

Selon un avis de faillite rendu public par le syndic Raymond Chabot, mercredi, l’entreprise de restauration estime maintenant devoir la somme de 2 361 478 $ à 197 créanciers.

Une soixantaine de créanciers, dont plusieurs ex-employés, se sont ajoutés à la liste depuis que la compagnie s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en mai dernier. À ce moment, « Nourcy comptoir et traiteur », l’une des trois entités du Groupe Nourcy, déclarait un passif de plus de 1,6 million $.

Salaires impayés

Le Groupe Nourcy doit en outre de l’argent en salaires et en vacances à plusieurs salariés qui ont perdu leur emploi lorsque les activités ont cessé dans plusieurs comptoirs.

Les anciens fournisseurs, employés remerciés et autres titulaires d’une créance pourront finalement poser des questions et se prononcer sur une offre du groupe lors d’une première assemblée le 28 septembre prochain au Bureau du surintendant des faillites Canada situé à Québec.

Ils peineront vraisemblablement à obtenir compensation, étant donné que l’entreprise déclare posséder des actifs totalisant seulement 10 000 $. Les employés pourraient obtenir une partie des sommes dues grâce à un programme fédéral de protection des salariés.

Deuxième faillite

Cette division n’est pas la seule à déclarer faillite. Un autre avis similaire a été diffusé le 26 juillet par l’entreprise qui détenait le restaurant Le Commissariat à l’hôtel Courtyard by Marriott. Les dettes de cette entité s’élèvent à 86 181 $.

L’établissement de la rue des Rocailles a repris il y a quelques mois la gestion du restaurant, à la vue des importantes difficultés financières de Nourcy.

La troisième division d’affaires du Groupe Nourcy, les « Services de restauration Nourcy », est pour sa part toujours en processus de restructuration. C’est elle qui est responsable de la majorité des comptoirs de restauration au Village Vacances Valcartier.

Contrairement aux autres points de vente du Groupe Nourcy, ces derniers n’ont jamais suspendu leurs activités.