Île Margaux : bordeaux bio à bon prix!

La révolution bio semble prendre de l’ampleur à Bordeaux même si la région reste à la traîne par rapport aux autres aires de production en France.

Des grands noms comme Pontet-Canet à Pauillac, Fonroque à Saint-Émilion, Guiraud à Sauternes et Smith Haut Lafitte à Pessac-Léognan, pionniers du bio à Bordeaux, ont fait aujourd’hui des émules et de nombreux petits producteurs ont embrassé la tendance. Tant mieux!

C’est le cas du Domaine de l’Ile Margaux certifié bio depuis le millésime 2015, celui-là même qui vient d’arriver en succursale de la SAQ. Situé sur une petite île au milieu de la Gironde, face à Margaux, il ne peut porter le nom de la célèbre appellation médocaine, bien que les vignes fissent partie du Château Margaux lors de son classement en 1855.

Élaboré sur une base de merlot à laquelle s’ajoutent cabernet-sauvignon, petit verdot et malbec, le vin est élevé un an en barrique dont 1/3 de neuves. Profitant des largesses du millésime, le 2015 montre un nez de fruits mûrs avec des notes de cassis, de fumée, de cacao et de cèdre. Beau volume en bouche, une matière de bonne densité articulée autour de tanins étoffés. Bonne persistance en bouche. Encore serré, le vin devrait bien évoluer sur les 5 à 7 prochaines années. Offert l’an dernier à la SAQ, le 2008 – une année qualitativement inférieure - s’est avéré savoureux et parfaitement à point.

Domaine de l'Ile Margaux 2015, Bordeaux Supérieur, France

21,75 $ - Code SAQ 43125 - 13 % - 2,2 g/l

*** $$