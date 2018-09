Je sors, je reste

Coup de cœur

CINÉMA: Une petite faveur

Photo courtoisie

Ce nouveau suspense américain Une petite faveur, qui met en vedette Blake Lively et Anna Kendrick, nous raconte l’histoire de Stephanie, une bloggeuse sans histoire, qui fait la rencontre d’Emily, une jeune femme sophistiquée, qui devient sa meilleure amie. Soudainement, celle-ci disparaît mystérieusement et personne n’est capable de la retracer. Stephanie tente tant bien que mal de savoir ce qui a bien pu arriver à sa copine. On adore la trame sonore de ce long métrage, composé de chansons en français, comme Crier tout bas de Cœur de Pirate. *Sorti le 14 septembre

Je sors

MODE

La Mode est dans l’Air

Photo courtoisie

Pour la bonne cause aura lieu ce soir, le défilé de mode bénéfice La Mode est dans l’air, au profit de la Fondation de la Fibrose kystique Canada. La soirée sera animée par Marie-Ève Janvier et Donna Saker. Ne manquez pas sur la passerelle de nombreuses personnalités qui défileront comme Joël Legendre, Joey Scarpellino, Philippe Fehmiu, Joannie Rochette, Frédérique Dufort et bien d’autres. *Ce soir à 19h au Théâtre Saint-James, 265 rue Saint-Jacques

DANSE

Le sacre du printemps

Photo courtoisie

Un spectacle de danse sans danseurs, est-ce possible? C’est une expérience interactive et unique que réserve le metteur en scène catalan Robert Bernat. Les participants devront enfiler des casques d’écoute et suivre les directions du metteur en scène qui vous fera danser. La chorégraphie est inspirée de l’œuvre de Pina Bausch, en 1975. *Ce soir à 19h et demain à 16h à L’Agora de la danse, 1435 rue Bleury

ART URBAIN

Les vibrations de la sculpture

Photo courtoisie

Pour un parcours urbain gratuit imprégné d’art visuel et de musique, rendez-vous dans l’arrondissement du Sud-Ouest avec l’artiste Jean Brillant, qui vous présentera une vingtaine d’œuvres monumentales, entre les stations de métro Lionel-Groulx et Saint-Henri. Découvrez les histoires qui se cachent derrière chacune de ses sculptures et pénétrez dans l’univers fascinant de son atelier à la fin de l’excursion. *Demain à 15h au Restaurant H4C et se termine aux Ateliers Jean Brillant, 538 Place Saint-Henri et 661 Rose-de-Lima

ÉVÉNEMENT

Block party

Photo courtoisie

La marque de streetwear et de skate Dime invite les Montréalais à leur Block Party, à l’occasion de la compétition de skateboard au TAZ. Musique, invités spéciaux, cocktails sont au rendez-vous. L’événement festival est gratuit et invite les petits comme les grands. *Demain et dimanche de 11h à 23h au parking entre Prince Arthur et Sherbrooke, 3529 boulevard Saint-Laurent

CONCERT

SP Show

Photo courtoisie

Un autre spectacle-bénéfice aura lieu ce week-end, au profit de la sclérose en plaques. Plusieurs vedettes connues de la chanson y participeront telles que Safia Nolin, Lisa Leblanc, Laura Sauvage, Émile Bilodeau, Klô Pelgag et bien d’autres. Le SP Show c’est de la bonne musique d’ici pour la bonne cause. *Demain soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Je reste

LIVRE

Tu me sauveras...une autre fois

Photo courtoisie

L’auteure Sarah Bouchard nous arrive avec un roman d’amour qui traite du sujet délicat de fin de vie. Ce sixième roman raconte le récit de d’un homme et d’une femme, Noah et Espérance qui n’auraient jamais crus que leurs destins se croiseraient. *Sorti le 13 septembre

DVD

Debbie Ocean 8

Photo courtoisie

Les Ocean sont de retour...Du moins, la sœur de Danny Ocean, Debbie, qui sort de prison après avoir purgé une longue peine. À peine libre, celle-ci tente d’organiser le plus grand cambriolage de l’heure : celui de voler un collier de diamants d’une valeur de 150 millions, lors du prestigieux gala Metropolitain Museum de New York. Elle réussit à convaincre sept autres complices à se joindre elle. Toutefois, comme dans tout plan machiavélique, surgit une série d’imprévues. *Sorti le 11 septembre

TÉLÉ

33es prix des Gémeaux

Photo courtoisie

Ne manquez pas le gala des 33es prix Gémeaux, animé par Jean-Philippe Wautier. Ce rendez-vous pour célébrer la télévision d’ici, récompensera de nombreux acteurs qui œuvrent à offrir les meilleures émissions québécoises. Passant des meilleures téléséries, aux meilleures productions, jusqu’aux meilleurs contenus numériques, plusieurs artisans seront à l’honneur. *Dimanche soir à 19h30 sur les ondes de Radio-Canada