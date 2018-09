Karelle Tremblay veut des rôles costauds

La jeune actrice de 22 ans (Les êtres chers au cinéma, Jérémie et Unité 9 à la télé) se dit mûre pour des rôles plus costauds. « Je n’ai pas encore eu de gros défis. On me donne souvent des rôles qui me collent bien à la peau. J’aimerais ça explorer », a-t-elle confié, jeudi, quelques heures avant la première québécoise de La disparition des lucioles.