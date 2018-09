La bande-annonce pour la série Sabrina l'apprentie sorcière est ENFIN sortie

Netflix a annoncé depuis déjà un bon moment qu'il reprendrait la série classique Sabrina l'apprentie sorcière. On attendait avec impatience une bande-annonce pour voir les personnages en action, et elle est enfin sortie!

Le titre officiel est Chilling Adventures of Sabrina et le look de l’émission est encore plus dark qu’on pensait. La série étant basée, comme Riverdale, sur les publications d'Archie Comics, on imagine déjà l’épisode crossover et on CA-PO-TE.

Décortiquons ce teaser de 45 secondes, si vous le voulez bien.

C’est la fête de Sabrina, elle a 16 ans. Or, d'après ce qu’on connaît de la série des années 90 mettant en vedette Melissa Joan Hart, une sorcière découvre ses pouvoirs le jour de ses 16 ans!

Autre détail incroyable, on voit, devant une maison, une pancarte indiquant: «Spellman Mortuary». Spellman étant le nom de famille de Sabrina, est-ce que ça veut dire que ses tantes, avec qui elle habite, résident dans un salon mortuaire? Cela donnerait une twist morbide à la série!

On voit aussi un magasin de costumes et de décorations, ce qui suggère que l'anniversaire de Sabrina pourrait être le 31 octobre, ou qu'on aura droit à un party d’Halloween. Et puis, Sabrina embrasse Harvey!

Ensuite, on peut voir une tonne d’images plus creepy et épeurantes les unes que les autres. Un démon avec une tête de bouc (ce qui rappelle grandement la bande-annonce de la saison 3 de Riverdale), un exorciste, une forêt sombre, un trio de sorcières qui sont trop cool...

La bande-annonce se termine sur la date de sortie, le 26 octobre (#omg), et une image de Salem le chat! On espère vraiment qu’il ne sera pas une marionnette qui parle comme dans la série originale... Meow!

