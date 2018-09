Le doute plane autour de la mort de Mac Miller

Selon ce que rapporte TMZ, Mac Miller aurait été mort depuis plusieurs heures lorsqu’un appel au 911 a été fait vendredi.

Le site de potins révèle aussi qu'une fête se serait tenue chez le rappeur de 26 ans le soir précédent.

Citant plusieurs sources, TMZ rapporte que lorsque les premiers répondants sont arrivés sur place le 7 septembre, Miller était décédé depuis un bon moment. Il aurait été déclaré mort sur le coup.

Des amis du défunt qui étaient chez lui pour la fête du jeudi auraient donc été sur les lieux jusqu’à quelques heures avant que son corps ne soit découvert aux alentours de midi.

Une petite quantité de poudre blanche aurait été trouvée sur la scène malgré le fait que la maison de l’interprète de Self Care ait été fouillée. Des agents qui étaient sur place croient que la maison aurait été balayée avant leur arrivée.

Bien qu’on suppose que l’homme de 26 ans soit décédé d’une surdose, le coroner attend toujours un rapport de toxicologie avant de déclarer officiellement la cause du décès, ce qui devrait prendre entre quatre et six semaines.