Le Grand Bal des Vins-Cœurs amasse 1 735 000$

La 18e édition du Grand Bal des Vins-Cœurs au profit de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal a récolté la somme de 1 735 000 $. La Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal a profité de ce prestigieux rendez-vous annuel pour rendre hommage à Jean-Pierre Léger, un grand philanthrope, en lui remettant la Médaille d’honneur.

Photo Fondation ICM

Lors de la remise du chèque, on apercevait Daniel Lamarre, Cirque du Soleil, Pierre Anctil, président C.A. ICM, Lino A. Saputo Jr., président du C.A. Fondation ICM et Saputo, Josée Noiseux, présidente-directrice Fondation ICM, le coprésident du bal, Bruno Roy, WSP Global, Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction SAQ, Mélanie La Couture, présidente-directrice générale ICM, le coprésident du bal, Pierre Rivard, Groupe St-Hubert et le coprésident du bal, Gabriel Groulx, Raymond Chabot Grant Thornton.

Photo Fondation ICM

La Fondation de l’ICM a rendu hommage à un grand philanthrope, Jean-Pierre Léger, qu’on aperçoit entouré de Lino A. Saputo Jr., président du C.A. de la Fondation ICM, et Josée Noiseux, présidente-directrice de la Fondation ICM.

Photo Fondation ICM

L’Institut de l’ICM a entrepris des travaux majeurs d’agrandissement et de modernisation. Sur la photo, on aperçoit Nathalie Desrochers, ICM, le Dr Philippe L’Allier, ICM, et Caroline Dupré, ICM.

Photo Fondation ICM

Grâce à un don provenant de la Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger et dédié à l’acquisition de la technologie de pointe révolutionnaire TEP/IRM, les équipes de l’Institut pourront détecter les maladies cardiovasculaires plus rapidement et à un stade précoce. Sur la photo, on aperçoit Claire et Jean-Pierre Léger.

Photo Fondation ICM

Pas moins de 800 généreux philanthropes, principalement issus de la communauté d’affaires, étaient présents. Emmanuelle Duperré est en compagnie de Daniel Lamarre, président et chef de la direction au Groupe Cirque du Soleil et membre du C.A. de la Fondation ICM.

Photo Fondation ICM

Le Dr Michel Pellerin, chirurgien cardiaque à l’ICM, est en compagnie de son épouse Lise Plante ainsi que de Rosemary et Mel Hoppenheim, membre du C.A. de la Fondation ICM.

Photo Fondation ICM

Les femmes d’affaires sont de fières partenaires de la Fondation ICM. Sur la photo, on voit dans la rangée arrière Céline Blanchet, Conseil québécois du commerce de détail, Anne Darche, Groupe Germain, Lucie Martel, Intact Corporation financière, Louise Ménard et Johanne Lépine, Aon Risk Solution et Aon Parizeau, qui entourent Marie-Josée Blanchet, Sépaq, Suzanne Blanchet, Investissement Québec, et Louise Roy, Université de Montréal.