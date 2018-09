Les chefs à heure de grande écoute

Reléguée aux bulletins de nouvelles de 18 h et 22 h depuis bientôt trois semaines, la campagne électorale s’étendra aux heures de grande écoute au cours des 10 prochains jours. Les leaders des quatre principaux partis politiques, Philippe Couillard (Parti libéral du Québec), François Legault (Coalition avenir Québec), Jean-François Lisée (Parti québécois) et Manon Massé (Québec Solidaire) entameront leur invasion des ondes ce soir en participant au débat des chefs de Radio-Canada et compagnie. Que vous vouliez suivre chacune des apparitions en prime time des politiciens québécois jusqu’au scrutin du 1er octobre ou que vous souhaitiez simplement connaître les soirées où votre horaire télé habituel sera chamboulé, voici les trois rendez-vous au sommet prévus dans le guide.

Le Grand débat des chefs 2018

Photo Paul Chiasson

Les chefs entameront leur blitz d’apparitions ce soir au traditionnel débat des chefs. Animée en solo par Patrice Roy, la joute verbale comprendra quelques nouveautés, dont l’ajout d’un chronomètre qui affichera le cumulatif du temps de parole de chacun des intervenants, comme les Français avaient pu l’observer lors des présidentielles de 2017. La rencontre sera divisée en quatre thèmes : 1) la santé, 2) l’éducation, 3) l’économie et l’environnement, et 4) l’identité, la question nationale et l’immigration. Autre fait à souligner : huit personnes du public viendront poser leur question aux leaders libéral, caquiste, péquiste et solidaire.

►Jeudi 13 septembre à 20 h / ICI Radio-Canada Télé, V, Télé-Québec, ICI RDI

Face à face

Photo Simon Clark

Comme c’est le cas depuis 2012, TVA fait cavalier seul et présente son propre rendez-vous réunissant les quatre formations politiques. Animé par Pierre Bruneau à partir de Montréal, ce Face à face réunira Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé trois jours après leur premier débat en anglais, qui sera relayé par CBC Quebec, CTV News, Global News et City le lundi 17 septembre de 17 h 30 à 19 h. Les thèmes qui seront abordés durant cette soirée n’ont pas encore été officialisés.

Lors des dernières élections provinciales du printemps 2014, le Face à face de TVA avait rassemblé 1 120 100 téléspectateurs, selon les données fournies par TVA. Il s’agissait d’un résultat un peu moins élevé que celui du Consortium formé par Radio-Canada, Télé-Québec et compagnie, qui avait cumulé une moyenne de 1 300 000 téléspectateurs, d’après Numéris.

►Jeudi 20 septembre à 20 h / TVA et LCN

Tout le monde en parle

Photo courtoisie

Guy A. Lepage et Dany Turcotte entameront leur 15e saison en recevant les quatre chefs à une semaine du scrutin. « Ce n’est pas un débat, insiste le producteur de Tout le monde en parle, Guillaume Lespérance. On veut proposer quelque chose de différent. On garde la formule Tout le monde en parle. »

Le segment consacré aux chefs s’étirera sur deux blocs, apprend-on. Et contrairement à d’habitude, l’émission sera enregistrée le vendredi soir précédent, et non le jeudi, en raison du Face à face de TVA.

►Dimanche 23 septembre à 20 h / ICI Radio-Canada Télé