Les coups de cœur de...Kim Cloutier

Le nom Kim Cloutier vous sonne-t-il une cloche ? Originaire de Terrebonne, elle est l’une des mannequins québécoises les plus demandées à l’international. Sa carrière de top-modèle l’a conduite au métier d’actrice, dans le film The Cobbler avec Adam Sandler et dans la série canadienne Letterkenny. Aujourd’hui, elle ajoute une corde à son arc en assurant l’animation de la nouvelle émission canadienne de mode Stitched, sur les ondes de Slice. Résidant à New York, c’est tout de même à Montréal qu’elle se sent à la maison. Voici donc les adresses montréalaises préférées de la vedette des passerelles.

Le restaurant préféré ?

Photos tirée d’Instagram

J’adore vraiment le Pullman. Premièrement, il y a une excellente sélection de vins. Puis il y a les nombreuses tapas. J’en aime une en particulier qui est à base de citron confit. C’est tellement bon. C’est mon go-to lorsque je viens à Montréal. Il y a aussi le restaurant Hà. Je trouve que c’est aussi délicieux. C’est drôle parce que mon frère y a déjà travaillé et c’est devenu pour moi un classique des restaurants à Montréal. Je dois nommer le Tri Sushis. Je ne suis pas certaine du nom, mais c’est un resto de sushis sur Laurier Est. C’est proche de Rosemont. C’est un peu différent, il y a une espèce d’épice qu’ils ajoutent aux sushis et c’est vraiment bon.

L’endroit où prendre un verre ?

Il y a le Brooklyn café, c’est sur le Plateau. C’est vraiment mignon comme endroit. Je me sens comme à la maison, à la maison !

Un designer montréalais que tu admires ?

Photo tirée de Facebook

C’est drôle, je suis mannequin, mais je ne magasine pas beaucoup ! Toutefois, j’ai vraiment un coup de cœur pour les designers UNTTLD. Ils sont tellement talen­tueux. Leurs créations sont raffinées avec un petit côté edgy. Pour l’émission Stitched, j’ai porté quelques-uns de leurs vêtements, et je capotais ! Je suis vraiment en amour avec ce qu’ils font. Le tissu, les couleurs et les coupes sont parfaits ! Ils sont québécois en plus ! C’est vraiment cool.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo courtoisie

Montréal l’été, tout court : il y a le Grand Prix. Ensuite, il y a le Festival de jazz, et c’est encore mon préféré. Je trouve que la ville se transforme. Les gens profitent du beau temps et tout le monde a l’air si joyeux. Avec les musiciens, l’ambiance, et le fait de tout faire à pied au centre-ville, c’est un réel bonheur. C’est unique ! J’entends aussi souvent parler d’Osheaga ! J’espère un jour pouvoir faire l’expérience !

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Photo d’archives, AFP

Ma famille. C’est ce qui me ramène à Montréal. C’est cheesy, mais c’est vrai. Je suis partie, il y a 13 ans maintenant. J’avais 17 ans lorsque j’ai quitté Montréal pour Paris et ensuite je me suis installée à New York. Je m’ennuie parfois de Montréal. Je trouve qu’il y a une belle qualité de vie. Les gens profitent vraiment de la vie. Il y a tellement toujours plein de choses à faire. C’est plus relax que New York.

Un mot pour décrire Montréal ?

« Home ». Même si cela fait 13 ans que je ne suis pas là.