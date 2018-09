Les écorchés vifs m’attirent

J’ai eu une enfance heureuse au sein d’une famille équilibrée où mon père et ma mère étaient à la hauteur. Avec mon frère et ma sœur, nous n’avons connu aucun véritable problème. L’aîné et la cadette se sont mariés, ont des enfants et sont heureux en ménage. Moi, l’enfant du milieu, j’ai accumulé les conjoints issus de familles dysfonctionnelles, avec pour résultat que je me retrouve à 40 ans sans enfants et encore à la recherche de l’âme sœur avec qui je pourrais vieillir en paix.

Non pas que je sois malheureuse, mais j’aimerais tellement être comme les autres ! Pensez-vous que c’est moi qui attire les hommes à problèmes ou bien que c’est moi qui leur trouve un charme initial, mais qui finit par renoncer devant l’énormité de la tâche ?

Une empathique de nature

Votre signature pourrait vous associer au type connu de « Mère Teresa », celle qui a toujours besoin d’aider. Mais la place du milieu dans la famille engendre généralement des enfants peu habitués à se plaindre. Ils sont conciliants et ouverts aux compromis, alors que le plus vieux a plus de droits et le plus jeune est plus gâté. Vous êtes donc attirée par des gens qui vous demandent une forme de sacrifice de vos besoins personnels au profit des leurs. Exiger un peu plus d’espace pour vous vous éviterait peut-être ce piège.