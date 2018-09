Les Rockies conservent leur avance

Impliqués dans une lutte serrée avec les Dodgers de Los Angeles pour le premier rang de la section Ouest de la Nationale, les Rockies du Colorado se sont donné un coussin de deux matchs en venant à bout des Diamondbacks de l’Arizona au compte de 10-3, jeudi à Denver.

Après avoir vu leurs visiteurs réduire l’écart à un seul point en début de septième manche, les Rockies ont rapidement répliqué en inscrivant cinq points avant la fin de l’engagement pour mettre le match hors de leur portée.

Le partant Kyle Freeland (15-7) a enregistré une 15e victoire cette saison en donnant trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail. Il a également été efficace en attaque, plaçant la balle en lieu sûr deux fois. Il a produit un point en plus de croiser le marbre une fois.

Arenado et Story frappent

Dans ce duel, ce sont toutefois Nolan Arenado et Trevor Story qui ont retenu l’attention, inscrivant leur nom dans l'histoire chacun à leur façon en frappant une longue balle.

Avec son 100e point produit de la saison en vertu d’un 34e circuit, Arenado n’est devenu que le quatrième joueur de troisième but de l’histoire du baseball majeur à frapper au moins 30 longues balles et à être à l’origine de 100 points lors de quatre saisons consécutives. Alex Rodriguez, Chipper Jones et Vinny Castilla avaient auparavant réussi l’exploit.

Story a quant à lui expulsé une 33e balle à l’extérieur des limites du terrain cette année. Aucun joueur d’arrêt-court de l’histoire des Rockies n’avait atteint ce nombre avant lui.

David Dahl et Charlie Blackmon ont également contribué à la cause des favoris locaux en produisant deux points chacun.

Dans l’autre camp, le voltigeur A.J. Pollock a frappé un circuit. La défaite est allée au dossier de Matt Koch (5-5), qui a concédé quatre points, huit coups sûrs et deux passes gratuites en trois manches.

Clay Buchholz devait initialement obtenir le départ pour les D-Backs, mais il s’est blessé avant la rencontre. Il est retourné à Phoenix pour subir un test d’imagerie par résonnance magnétique, selon le site officiel des ligues majeures.