Malgré la controverse, la série Insatiable revient pour une deuxième saison sur Netflix

Le diffuseur Netflix fait fi des critiques et va de l’avant avec une nouvelle saison de la série Insatiable, mettant en vedette Alyssa Milano et Debbie Ryan, prévue pour 2019.

La série relate les aventures d’une adolescente avec un surplus de poids qui retrouve une silhouette filiforme après avoir été blessée à la mâchoire.

La diffusion de la bande-annonce, en juillet dernier, avait soulevé un tollé. Une pétition demandant le retrait de la série avait même circulé et recueilli, selon The Cut, plus de 200 000 signatures.

Des internautes ont accusé ceux qui avaient dénoncé la série dès le départ d'avoir ce faisant donné beaucoup de publicité à Insatiable. Le fait que de nombreuses personnes aient regardé la série pour mieux la détester (hate-watching), ont-ils rappelé, a certainement influencé Netflix lorsque le diffuseur a décidé de présenter une deuxième saison.

L’actrice Debbie Lynch-White avait d’ailleurs elle aussi dénoncé la série dans les médias sociaux. Elle encourageait même les internautes à signer la pétition pour son retrait: «Prends donc un petit deux secondes pour signer et essayer de faire en sorte qu’on arrête de faire des séries qui encouragent le fait qu’être mince est la seule quête d’une jeune fille et sa seule issue pour être acceptée et heureuse.»

Selon Buzzfeed, comme Netflix ne révèle jamais les cotes d'écoute, il est difficile de savoir combien de personnes ont regardé la série.

Si Insatiable n’a pas profité d’un succès critique, il semble que la série ait attiré un nombre considérable de fans. Du moins, assez pour convaincre les décideurs de Netflix d’aller de l’avant avec une nouvelle saison en 2019.

Aucune date précise n'a toutefois été annoncée pour la diffusion des épisodes.