Nintendo annonce Animal Crossing, Katamari et Final Fantasy pour la Switch

Vous avez manqué la diffusion Nintendo Direct qui avait lieu plus tôt? Pas de problème, on l’a regardée pour partager avec vous l’essentiel!

Ce direct devait avoir lieu plus tôt ce mois-ci, mais a été reporté à la suite d’un horrible séisme à Hokkaido. Il est surprenant de constater qu’il y a eu peu de fuites d’information ailleurs, mais on sait que Nintendo garde souvent bien ses secrets!

Au menu: de nouveaux jeux, encore des ports, Nintendo Switch Online et plus de détails sur des jeux déjà annoncés. Nintendo a gardé sa plus grande surprise pour la fin: Animal Crossing pour la Nintendo Switch. Bon, on savait que le jeu devait arriver un jour, mais on est heureux de le voir enfin confirmé.

Voici ce qu’il faut savoir!

Luigi’s Mansion 3

Capture d'écran

À noter: ceci n’est pas un port comme celui de la 3DS d'octobre. C’est un tout nouveau jeu; le premier de la série depuis la Game Cube. Énorme!

Prévu en 2019.

Kirby’s Extra Epic Yarn

Capture d'écran Kirby’s Epic Yarn de la Nintendo Wii débarque sur la 3DS en 2019!

Le jeu, sorti en 2010, avait reçu de très bonnes notes des critiques.

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey Capture d'écran Le remake du jeu de DS, qui avait déjà été annoncé. Celui-ci inclut Bowser Jr.’s Journey. C’est long comme nom.

Prévu le 19 janvier sur la 3DS!

Mega Man 11 Capture d'écran Rappel que le jeu sort sur la Switch le 2 octobre. Il est plus beau que jamais.

Psst: téléchargez la démo!

Les «beat-em up» de Capcom Sept jeux «beat-em up» de Capcom dans un bundle téléchargeable qui sera disponible le 18 septembre. Voici les jeux:

Final Fight

The King of Dragons

Captain Commando

Knights of the Round

Warriors of Fate

Armored Warriors

Battle Circuit

New Super Mario Bros. U Deluxe

Le jeu à défilement horizontal de la Wii U sera adapté pour la Nintendo Switch! L’achat du jeu inclura New Super Luigi U.

Prévu le 11 janvier 2019 sur la Nintendo Switch.

Katamari Damacy REROLL Capture d'écran Enfin, des nouvelles de Katamari! Cette magnifique franchise a été tant négligée. On est très heureuses de vous annoncer qu’un remake HD va sortir sur la Nintendo Switch à l’hiver 2018. On aurait préféré un nouveau jeu, mais on va le prendre.

Nintendo Online

20 jeux de la NES seront disponibles pour les membres de Nintendo Switch Online! Et ce n’est pas tout: la compagnie promet 9 jeux de plus avant la fin de l’année. Profitez de Dr. Mario, The Legend of Zelda, Mario Bros, Yoshi, Excitebike et Ghost ‘n Goblins dès mardi.

Capture d'écran Ah et, pour l’expérience ultime, Nintendo lance une manette NES compatible avec la Switch. Elle peut être utilisée seulement avec les classiques NES, mais c’est quand même chouette.

Rappel que le service est payant! Celui-ci débute le 18 septembre.

Town

Un nouveau RPG prévu pour 2019.

City Skylines

Disponible aujourd’hui sur la Nintendo Switch.

Yoshi’s Crafted World Capture d'écran Le beau bonhomme vert débarque enfin sur la Switch! Avec un monde fait en carton et son style très Michael’s (le magasin de bricolage, là), le jeu nous rappelle beaucoup Yoshi’s Woolly World, un super de bon jeu. À suivre!

Prévu: printemps 2019.

Les jeux de société débarquent sur la Switch

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment aller au Randolph pour leurs premières dates, des jeux pour vous arrivent sur la Switch grâce à Asmodee Digital. Voici quelques titres prévus:

Pandémie

Carcassonne

Catan

Munchkin

The Lord of the Rings: Living Card Game

Civilization VI

Le cloud

Non, ce n’est pas un titre de jeu. Enfin, il y aura un cloud pour la Switch, alors si votre console brise, vous n’allez plus perdre vos parties sauvegardées. Mais, il faudra utiliser le service de Nintendo Online, qui est payant.

Final Fantasy

Il y a eu plusieurs nouvelles concernant la série Final Fantasy, mais voici l’essentiel.

Final Fantasy Crystal Chronicles sera disponible en 2019, avec un mode multijoueur en ligne;

Final Fantasy XV Pocket Edition HD disponible sur la Nintendo Switch dès aujourd’hui;

World of Final Fantasy Maxima arrive sur la Switch le 6 novembre;

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY sort cet hiver;

Final Fantasy XXII, remaster pour la Switch prévu en 2019;

Final Fantasy VII, IX, X et X2 arrivent sur la Nintendo Switch en 2019.

Animal Crossing pour la Switch Capture d'écran Nintendo est si cruel.

La compagnie a offert un petit «teaser» à la fin de sa diffusion, mais avec peu de détails. Cette célèbre série, qui est comme un simulateur d’amitié (et de bonheur) aura enfin un lancement sur la Nintendo Switch, en 2019.