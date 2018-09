Quoi négocier pour être heureux au travail ?

Steve Proulx - 37e AVENUE

C’est bien connu, l’argent ne fait pas le bonheur ! Négocier son salaire est une chose, mais pour être heureux au travail, il y a d’autres aspects à ne pas négliger au moment de la négociation avec son futur employeur. En voici quelques-uns.

Le contrat lui-même

Si vous signez un contrat de travail, prenez le temps d’en comprendre toutes les clauses. Mal négociées, certaines d’entre elles - une durée de période d’essai trop longue, par exemple- pourraient vous placer dans une situation délicate d’insécurité, où votre marge de manœuvre serait réduite en cas de désaccord avec votre employeur.

Plus de responsabilités

Quelques années, voire quelques mois après votre embauche, vous aurez peut-être le goût d’explorer de nouvelles responsabilités dans votre emploi, sans pour autant changer d’entreprise. À l’inverse, il se peut que vous vous sentiez au bord du gouffre, incapable de surmonter vos tâches. Quoi qu’il en soit, sachez qu’il est possible de négocier un changement de la définition de votre rôle dans l’entreprise.

Les télécommunications

D’un nouvel ordinateur en passant par l’octroi d’une voiture de fonction pour certains travailleurs jusqu’au choix d’un cellulaire : il est possible de négocier ce genre d’avantages à l’embauche. Dans tous les cas, il est plus rentable pour une entreprise d’investir 2 000 $ dans du matériel que de vous verser le même montant en plus dans votre salaire, car aucune charge ne devra être payée dans le premier cas.

Aménager votre temps

Parce que le travail n’occupe certainement pas 100 % de votre temps, des horaires de travail flexibles, la possibilité de travailler à distance, voire une semaine de 4 jours, sont autant de formules à négocier pour les employés qui recherchent une meilleure conciliation travail-famille.

Formation continue

Les entreprises innovantes offrent l’occasion de suivre divers cours ou ateliers pour que les employés développent leurs compétences professionnelles tout au long de leur carrière. Si les travailleurs sortent gagnants en bénéficiant de cet avantage, les entreprises ont aussi tout intérêt à s’assurer d’avoir les meilleurs travailleurs dans leurs rangs.

Qui ne tente rien n’a rien ! Bien que votre marge de négociation risque de varier d’une entreprise à l’autre, avant de refuser un emploi qui offre une rémunération inférieure à vos attentes, pensez à tous ces petits « plus » qui compenseront un salaire moindre...