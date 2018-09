Russie: un membre des Pussy Riot hospitalisé dans un état grave

MOSCOU | Un membre des Pussy Riot qui avait envahi la pelouse pendant la finale du Mondial 2018 a été hospitalisé dans un état grave à Moscou, a annoncé jeudi une autre membre de ce groupe russe contestataire, disant ne pas exclure un empoisonnement.

Selon Veronika Nikoulchina, Piotr Verzilov a commencé à se sentir mal mardi soir, quelques heures après un procès auquel elle comparaissait pour désobéissance envers un policier et auquel il s’était déplacé pour la soutenir.

«Dans la soirée, il a commencé à se sentir mal. Il a perdu la vue, sa vue s’est obscurcie. On a mis ça sur le compte de la fatigue, mais c’est devenu pire ensuite, il ne pouvait plus parler, il ne me reconnaissait pas», a déclaré Veronika Nikoulchina, qui est aussi sa compagne, à la radio Echo Moskvy.

«Je n’exclus pas la possibilité qu’il y ait eu une intervention extérieure», a-t-elle ajouté, précisant qu’il fallait attendre les résultats des examens médicaux.

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit «préoccupé» par les informations concernant Piotr Verzilov, qui a la nationalité canadienne.

«Je peux confirmer que nos responsables consulaires sont entrés en contact avec l’établissement médical où il est retenu», a dit M. Trudeau lors d’une conférence de presse dans l’ouest du Canada. «C’est une situation préoccupante, évidemment, notamment en raison des actions menées par les Russes ces derniers mois au Royaume-Uni».

«Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ce qui s’est passé», a-t-il ajouté. «Tout ce que vous savons, c’est qu’il y a un Canadien qui est à l’hôpital [à Moscou] et nous devons nous assurer qu’il reçoit notre soutien».

Selon Veronika Nikoulchina, Piotr Verzilov n’avait aucun antécédent médical de ce type et n’avait consommé ni drogue ni alcool.

D’abord hospitalisé au service de réanimation toxicologique d’un hôpital du nord-est de Moscou, il a été transféré jeudi en soins intensifs dans un autre hôpital réputé, l’Institut Sklifossovsky. Une employée de cet établissement a confirmé au téléphone à l’AFP qu’il se trouvait «dans un état grave» dans un service où sont traités les cas d’empoisonnement.

«Notre frère, ami et camarade Piotr Verzilov est en réanimation. Sa vie est en danger. Nous pensons qu’il a été empoisonné», a déclaré le groupe Pussy Riot sur son compte Twitter.

Veronika Nikoulchina et Piotr Verzilov, qui avait, lui aussi, comparu cette semaine sous l’accusation d’avoir désobéi à un policier, font partie des quatre membres du groupe Pussy Riot qui s’étaient introduits sur le terrain pendant la finale de la coupe du monde de football, portant des uniformes de la police.

Ils avaient été condamnés à 15 jours de prison pour cette intrusion.

Piotr Verzilov est le fondateur du site internet MediaZona, qui informe sur les procès des défenseurs des droits de l’homme.

Récemment, il travaillait aussi sur un film avec Alexandre Rastorgouïev, tué en août avec deux autres journalistes en Centrafrique où ils enquêtaient sur la présence dans ce pays de mercenaires russes.