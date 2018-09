Sarah Jessica Parler poursuivie pour ne pas avoir rendu des bijoux

Sarah Jessica Parker est poursuivie en justice par la créatrice de bijoux Kat Florence, qui affirme avoir signé un accord de plusieurs millions de dollars en 2015 avec l'actrice pour promouvoir une nouvelle collection de pierres précieuses.

Selon la styliste, la star de Sex and the City n'aurait pas honoré sa part du contrat. « Elle a refusé d'assister à d'autres événements en affirmant que son emploi du temps était trop chargé, a déclaré la bijoutière. Dans sa plainte obtenue par le média The Blast, on apprend qu’elle aurait également refusé de faire des interviews sur la ligne de bijoux.

Selon le représentant de l'actrice américaine, Florence Kat avait précédemment affirmé “avoir renié” le contrat. La créatrice de bijoux aurait aussi refusé de l’indemniser après que Sarah Jessica Parker ait rempli ses obligations contractuelles et continué à promouvoir leur marque.

En juillet, la star de Sex and the City a donc elle aussi porté plainte contre les patrons de Kat Florence Design. Elle réclamait 6,1 millions de dollars, alléguant qu’elle n’avait reçu que 1,4 million de dollars de son chèque total de 7,5 millions de dollars.

L'actrice de 53 ans a également indiqué qu'après avoir signé le contrat avec Florence Kat, d'autres demandes avaient été ajoutées à l'accord.

Cependant, la créatrice de bijoux vient d'allonger la liste des accusations à son procès, qu'elle cherche à modifier pour inclure des dommages et intérêts pour les pièces qui n'auraient jamais été rendues après une séance-photos de 2016.

“Après la fin de la séance photo, le défendeur a demandé si elle pouvait personnellement emprunter plusieurs bijoux pour les porter pendant quelques mois et ensuite rendre toutes ces pièces”, peut-on lire dans le procès.

Sarah Jessica Parker n'a pas encore commenté ces nouvelles accusations.