Un nouveau spectacle de Philippe Bond au printemps

Philippe Bond repartira sillonner le Québec à compter du mois de mars. L'humoriste et papa depuis le mois dernier y présentera son troisième spectacle solo intitulé «Merci».

Pour rédiger ses nouveaux textes, Philippe Bond s'est grandement inspiré de sa famille, en partie de son père qu'il a tenu à remercier dans un communiqué.

«MERCI à mon père, qui trouvait que dans mon deuxième spectacle je ne parlais pas beaucoup de lui et qui a donc pris soin dans la dernière année de m'appeler chaque semaine et de me fournir des anecdotes pour mon troisième spectacle», a-t-il écrit.

Sa nouvelle tournée s'amorcera le 1er mars 2019 à Ste-Thérèse. Il montera sur la scène de la Salle Albert-Rousseau à Québec deux soirs, les 4 et 5 mars. Il rencontrera son public quatre soirs à Montréal – les 19, 20, 22 et 23 mars –, au Théâtre St-Denis.

Les billets pour voir et entendre «Merci» à Montréal seront mis en vente vendredi à midi (evenko.ca). Les moins dispendieux se détailleront 51 $ l'unité. Afin de connaître toute les dates prévues à l'horaire: philippebond.com.

Au cours des trois dernières anneés, avec son spectacle «Philippe Bond 2», l'humoriste s'est adressé à près de 200 000 personnes grâce à 300 représentations.