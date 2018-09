Un nouvel album en route... sur la route

Moins d’un an après avoir lancé son premier album, Ludovick Bourgeois songe déjà à son deuxième effort. Et c’est sur la route, lors d’un road trip avec Fred St-Gelais prévu l’hiver prochain, que le chanteur entend écrire et même enregistrer ses nouvelles chansons.

« On veut partir sur la route, faire le tour des États-Unis, les deux. On est deux trippeux de voyage. Il aime les road trips, alors il sera mon guide de voyage! On va partir et écrire toutes les chansons. On va même commencer à enregistrer, car on va emmener un petit studio avec nous », explique-t-il, rencontré à la première du spectacle Notre Dame de Paris, lundi dernier.

Le jeune chanteur n’a d’ailleurs pas hésité à faire appel à nouveau à Fred St-Gelais, avec qui il avait coécrit les pièces de son premier album.

« On répète l’expérience. Fred fait ressortir le meilleur de moi-même », avance-t-il.