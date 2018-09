Une colère qui ne me quitte pas

Je suis veuve depuis huit mois. Mon mari est décédé d’un arrêt cardiaque après un match de tennis­­­. Il était suivi pour un problème de pression, mais rien qui aurait pu laisser présager qu’il partirait si vite. Ce fut un choc pour toute la famille.

Âgé de 68 ans, il était sur le point de prendre une retraite qu’il repoussait sans cesse depuis que j’avais pris la mienne et que je l’incitais à en faire autant. Je m’attendais à vivre une retraite paisible auprès d’un homme que j’avais très peu vu à cause d’une profession très prenante, et voilà que d’un coup, mon rêve s’anéantissait.

Je lui en voulais déjà pour ça, mais je n’avais pas encore atteint le pire de ma colère. En mettant de l’ordre dans son ordinateur, j’ai fait une découverte horrible : il avait une maîtresse depuis quelques années. J’avais bien remarqué depuis trois ans qu’il avait commencé à prendre soin de lui de façon exagérée, surtout quand il se rendait au bureau le samedi. Mais quand je lui en faisais la remarque, il répliquait toujours qu’il se préparait à être à son meilleur pour me faire honneur le samedi soir, en tête-à-tête, entre amis ou bien chez les amis qui nous recevaient.

Découvrir la duperie d’un homme qu’on aime comme j’aimais mon mari est une chose terrible, Louise. Tu ne peux pas savoir combien je me suis mise à le détester d’un coup. Ma colère vient par bouffées si violentes parfois que j’aurais envie de crier sur les toits qu’il m’a flouée. Mais je dois me retenir pour que ni mes enfants ni nos amis n’en sachent rien. Je ne peux révéler à personne sa traîtrise. Mais ça me ronge par en dedans et m’empêche de faire mon deuil. Je me suis inscrite au processus en suivi de deuil du salon funéraire, mais comment veux-tu que je leur parle de quelque chose d’aussi humiliant que ça ? Mes larmes de peine, ce sont des larmes de colère. Comment parvenir à oublier ?

M-T.

Vous n’êtes ni la première ni la dernière à faire semblable découverte, mais le pire serait de vous punir vous même en demeurant prisonnière de quelque chose qui ne vous appartient pas. Que vous n’ayez pas le goût de dévoiler ça devant vos pairs du salon funéraire, ça se comprend. Mais il faut que vous réussissiez à le surmonter pour parvenir à vivre en paix. Il faut impérativement aller en thérapie pour vous libérer d’une colère handicapante et néfaste pour votre équilibre futur.