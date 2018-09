Une pause nécessaire

La dernière année aura été bien chargée pour Isabelle Boulay avec des concerts donnés de part et d’autre de l’Atlantique. Un moment de répit s’impose donc avant la préparation de son prochain album.

« Je vais prendre une pause d’à peu près trois mois, ou là, je vais prendre une plus grande perspective. J’ai besoin de prendre de la distance pour que mon inspiration soit plus juste. J’ai juste besoin de vivre simplement, de prendre le pouls de mon humanité. De redevenir un être humain normal, cela fait vraiment du bien. Je suis une fille très ancrée dans ma réalité; j’ai un petit garçon et j’ai un quotidien », confie-t-elle en marge du dévoilement des nominations du prochain gala de l’ADISQ, mercredi.

Mais même si elle s’accordera une pause, les idées commencent déjà à germer en elle.

« À partir du moment où je termine un album ou une tournée, je suis déjà en gestation de ce qui s’en vient. J’ai déjà beaucoup d'idées en tête », admet-elle.