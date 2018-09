[VIDÉO] #pastellement : Le mot-clic qui a volé la vedette lors du débat des chefs

Une citoyenne a volé la vedette aux chefs des partis politiques, jeudi soir, lors du premier débat télévisé de la campagne.

Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault et Manon Massé croyaient avoir répondu à la question de la citoyenne Raymonde Chagnon, mais, dans les faits, «pas tellement», selon cette dernière.

Ç’a donné un moment de télévision plutôt drôle et il n’en a pas fallu plus pour que le mot-clic #pastellement soit parmi les plus populaires sur Twitter.