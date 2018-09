Vous ne devinerez jamais sur quelle célébrité Noah Centineo a un «crush»

Noah Centineo est parfait et rien ne peut nous convaincre du contraire. En plus, il trippe sur une célébrité qu’on adore et les raisons derrière son crush sont adorables.

Depuis qu’on a vu To All the Boys I’ve Loved before et Sierra Burgess is a Loser, on aimerait qu'à partir de maintenant, toutes les comédies romantiques sans exception mettent en vedette Noah Centineo.

Lors d'une entrevue accordée à Seventeen, Noah, qui tient aussi dans ses bras un bébé chien trop cute, a révélé toutes sortes de détails croustillants sur sa vie personnelle.

On sait maintenant qu’il ne sortirait jamais avec une fan (NONNNNN), que sa date parfaite serait une longue conversation pour apprendre à mieux connaître la personne (cute) et que sa comédie romantique préférée est Serendipity avec John Cusack et Kate Beckinsale.

Mais l’information qui nous a le plus marqués est sa réponse à la question «qui est ton celebrity crush?».

Après une courte hésitation, parce qu’il en a plusieurs, la réponse de Noah est juste parfaite.

C'est...Selena Gomez! Oh oui. Et il ne mentionne même pas le fait qu’elle est magnifique, parce que ça, c'est évident. Il explique qu’elle semble être la personne la plus cool et qu’il adore le fait qu’elle soit une activiste, engagée politiquement et socialement.

Et puisqu'il est un grand romantique, il a remarqué que plusieurs des chansons de Selena parlent d'amour. #CUTE

Il mentionne qu’ils ne se sont jamais rencontrés (peut-être que ça viendra...vaut mieux tard que jamais) et que ce n'est que l’impression qu’il a d’elle, mais on est bien d’accord avec lui!

Bon, on a deux crush maintenant, Noah ET Selena. En espérant qu’ils jouent dans un film ensemble un jour!

