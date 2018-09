VILLENEUVE, Charles



À Laval, le dimanche 9 septembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Charles Villeneuve, époux de Marielle Giard.Outre son épouse qu'il a tant aimée, il laisse dans le deuil son frère Jean, ses soeurs Diane et Madeleine, ses beaux-frères Jacques et Bruno, sa belle-soeur Louise, ses nièces et neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra parents et amis au salon funérairele dimanche 16 septembre entre 14h et 17h.Une cérémonie commémorative aura lieu au salon à 16h30.