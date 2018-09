5 nouveautés à ne pas manquer!

Caldas Douro 2016 Photo courtoisie, SAQ ★★½ | $½

Alves de Sousa, Douro : Nouveau millésime pour ce rouge portugais du Douro. Assemblage de cépages locaux donnant naissance à un nez de petits fruits rouges, de prune et d’herbes. C’est ample, souple avec une acidité qui rend le tout friand. Rustique, généreux et pas cher. Le vin de semaine parfait pour les burgers ou le spaghetti bolognese.

14 % Portugal | Vin rouge | 15,20 $ | 1,2 g/l

CODE SAQ : 10865227

Burgenland 2017 Photo courtoisie, SAQ ★★★ | $$

Meinklang : La famille Michlits est complètement dédiée à la terre et son environnement. Tout est cultivé en bio et en biodynamie. La jeune Angela Michlits est vigneronne, et son mari Werner gère le domaine. Le frère cadet s’occupe des bovins nourris de céréales bio et d’herbe pour créer la fertilisation qui servira aux raisins et aux fruits cultivés sur le domaine. Un blanc, ici, assez déconcertant, mais tout aussi réjouissant. Un assemblage de grüner veltliner (50 %), de welschriesling (40 %) et le reste de muscat. Ça sent bon la fleur, la lime et la pêche blanche. Ample en bouche et doté d’une acidité tranchante, le vin paraît complètement sec malgré les presque 7 g de sucre. Ça se boit comme du p’tit lait !

11 % Autriche | Vin blanc | 18,50 $ | 6,6 g/l

CODE SAQ : 13631119 Survivor Chenin Blanc 2017 Photo courtoisie, SAQ ★★★ | $$

Overhex, Malmesbury : Une belle surprise que ce chenin blanc nous provenant de Malmesbury, le cœur du Swartland, région désertique d’Afrique du Sud devenue chouchou des amateurs en quête de nouveauté et d’authenticité. Profitant d’un élevage de quatre mois en fût de chêne, le vin montre un nez équilibré et parfumé de bois grillé, de jasmin, de miel, et d’agrume chaud. On sent une bouche généreuse et d’assez bonne densité par son fruit mûr, mais aussi une bonne fraîcheur en finale qui donne du nerf à l’ensemble. Accord idéal : côtelettes de porc grillées aux herbes.

13,5 % Afrique du Sud | Vin blanc | 19,95 $ | 2,5 g/l

CODE SAQ : 13626088

Gilda 2016 Photo courtoisie, SAQ ★★★½ | $$½

Tiago Teles, Bairrada : Les vins du Portugal ont la cote auprès des amateurs québécois avec près de 250 références à la SAQ. On ne trouve malheureusement qu’une dizaine de vins provenant de Bairrada, région située au centre-ouest du pays et qui produit selon moi parmi les vins les plus fins. C’est le cas de cette cuvée Gilda élaborée par Tiago Teles, ancien critique de vin devenu vigneron. Composé des cépages castelão, alfrocheiro et merlot, c’est un rouge harmonieux évoquant des tonalités de prune, de réglisse et de charbon. La bouche est juteuse et bien ciselée par une fine acidité. C’est souple et gouleyant. À boire frais avec la bavette de bœuf et quelques frites.

12,5 % Portugal | Vin rouge | 24,90 $ | 1,2 g/l

CODE SAQ : 13629001

Silène 2016 Photo courtoisie, SAQ ★★★½ | $$$

J. L. Chave, Crozes-Hermitage : La célèbre famille Chave a mis sur pied son activité de négoce en y apportant les mêmes soins que pour les vins du domaine, à la différence qu’ils sont plus accessibles. Cette cuvée Rouge Silène 2016 est une version raffinée du crozes-hermitage. Une syrah langoureuse, dense et aérienne avec ses parfums séduisants de poivre, de violette et de cassis. On sent des tanins mûrs et structurés avec une finale savoureuse qui s’étire longtemps. À son mieux avec les brochettes de shish-kebab ou les côtelettes d’agneau grillées.

13,5 % France | Vin rouge | 31,50 $ | 2,2 g/l

CODE : 12950281