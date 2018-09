Ces 9 masques sont LA solution pour booster votre teint cet automne

Avec l’arrivée de l’automne, votre hâle d’été s’estompe un peu trop rapidement? Pour bien faire face aux intempéries à venir, prenez le temps d’ajouter un masque à votre routine beauté!

Que ce soit pour contrer l’acné ou la déshydratation, tout finit par se soigner avec le soin approprié.

Voici nos choix coups de coeur (moins cher qu’un rendez-vous chez l’esthéticienne) pour venir à la rescousse de votre peau d’automne!

Le meilleur moment de la journée pour appliquer un masque

Matin, après-midi, soir, ou même nuit, les masques ne sont soumis à aucune règle.

Par contre, gardez en tête qu'un masque désincrustant ou à base d’acide doit agir entre 3 et 10 minutes, et qu’idéalement, il ne faut pas sortir pendant les huit heures suivant l’application. Ce type de masque peut faire rougir la peau temporairement. Selon les ingrédients, il se peut que la défense naturelle de l’épiderme soit affaiblie contre les rayons du soleil et la pollution. Donc, le meilleur moment pour l’appliquer est clairement plus avant de commencer une dissertation qu’avant d’aller à une date.

Les masques à formule hydratante peuvent aussi être appliqués à tous moments. Le seul hic, c’est qu’ils peuvent laisser un filtre un peu graisseux sur la peau, ce qui peut nuire à l’adhérence d’un fond de teint.

La marche à suivre pour l’application

Peu importe la fonction du masque, certaines démarches peuvent favoriser le traitement.

Premièrement (et à ne jamais négliger!), un bon nettoyage de la peau est obligatoire! C’est une étape primordiale, toutes traces de maquillage doivent disparaître.

Ensuite, exfoliez très doucement. Si le masque est aux bienfaits hydratants, vous pouvez y aller plus en profondeur avec un soin à petits grains. Par contre, si vous traitez un excès de sébum, une technique plus douce comme un gommage à base d’ingrédients actifs est idéale.

Pour bien faire pénétrer le masque dans les pores, procédez à un bain vapeur. Qu’il soit express (avec une débarbouillette propre, humide et chaude) ou plus élaboré (la tête, couverte d’un linge, au-dessus d’un chaudron d’eau chaude), cette étape permet d’ouvrir les pores, donc de bien faire pénétrer le soin.

Choisissez un masque en fonction de vos besoins et votre type de peau:

1.Masque désincrustant à l’argile de Aztec Secret à 14,68$ pour soigner la peau à tendance acnéique.

2. Masque à la vitamine C de All Natural Advice à 38,88$ pour redonner de l’éclat au teint.

3. 6 masques hydratants de Grace & Stella Co. à 15,98$ pour désaltérer la peau très sèche.

4.Masque polyvalent de Joyal Beauty à 18,95$, qui régularise la production de sébum, sans causer d’irritation.

5. 10 masques éclaircissants, en feuille, de Benton à 31,29$ pour les peaux à pigmentation irrégulière.

6. Masque équilibrant de SKIN&LAB à 23$ qui nettoie et resserre les pores dilatés.

7. 96 mini-masques traitants de MedCa à 13,99$ qui absorbent l’excès d’huile et désinfectent les plaies et les boutons causés par l’acné.

8. Masque instantané pour les lèvres de Yiding à 2,09$ qui hydrate et protège contre les gerçures.

9. 10 masques calmants de TONY MOLY à 9,90$ pour calmer la peau ayant subi une légère inflammation.

Pour terminer, nettoyez le visage en profondeur à l’eau tiède pour faire disparaitre le produit. Ensuite, pour resserrer les pores, rincez abondamment à l’eau très froide. De cette manière, votre peau sera lisse et votre teint éclatant.