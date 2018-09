Agenda du week-end

Construisons Monumental

Photo courtoisie, David Gallard

Après Marseille, Moscou et Philadelphie, Montréal accueille l’artiste Olivier Grossetête, qui a imaginé pour nous une reproduction éphémère du pont Jacques-Cartier en grand format. C’est une structure en carton de 30 pieds de haut et de 115 pieds de long qui sera construite à l’aide des participants. Il y a aussi des ateliers gratuits auxquels on s’inscrit en allant sur le site des Escales improbables.

►À la Place des festivals, samedi, on construit à partir de 10 h ; dimanche, on déconstruit à 16 h. Gratuit.

Boulevard Saint-Laurent

Comme on prévoit un retour de l’été en fin de semaine, une petite balade sur le boulevard Saint-Laurent, qui sera fermé à la circulation, pourra nous détendre : des jeux, des ventes, des combats de sumo, du maquillage pour les enfants et un immense jeu gonflable près de la rue Saint-Arthur.

►Boulevard Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Mont-Royal, jusqu’à dimanche, en journée et en soirée. Gratuit.

Festival Quartier Danse

Photo courtoisie, David Gallard

Dans le cadre de ce festival qui présente plusieurs spectacles en ville, on peut assister à certaines représentations extérieures.

►À la Place des festivals, 12 h 30, deux spectacles de la Attakkalari Dance Company. Gratuit.

Aux Jardins de lumière

Photo courtoisie, David Gallard

Le Jardin de la Chine, le Jardin japonais et le Jardin des Premières-Nations nous proposent encore une fois cet automne leurs magnifiques œuvres lumineuses. On doit prévoir une heure fixe pour la visite (parce qu’il y avait trop de monde), il est donc préférable de réserver en ligne. Pour faire de belles photos, soyez sur place à la brunante.

►Au Jardin botanique, jusqu’au 31 octobre, du dimanche au jeudi, de 19 h à 21 h, le vendredi et le samedi, de 19 h à 22 h. Pour les tarifs, consultez Espace pour la vie Montréal.

Miam miam : Yul Eat et Écogourmands

Photo courtoisie, David Gallard

Jusqu’à dimanche, le festival Yul Eat bat son plein à Montréal. À la place de la Paix (Saint-Laurent tout près de René-Lévesque), le marché Redpath propose plusieurs activités sur la thématique du bien boire et bien manger

►Vendredi, 17 h à 21 h, samedi, de 11 h à 21 h, dimanche, de 11 h à 17 h. À Laval, c’est au Centropolis que les écogourmands se rendront samedi, de 9 h à 16 h.